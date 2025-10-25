Kỳ lạ bé gái mới sinh đã đảo ngược hoàn toàn phủ tạng, tim nằm bên phải

Đó là trường hợp rất đặc biệt của một cháu bé quốc tịch Campuchia, được sinh mổ tại nước bạn ngày 16/9 với cân nặng 2,5 kg. Sau sinh, gia đình phát hiện một khối bất thường vùng xương cùng của bệnh nhi.

Bé gái được các bác sĩ khuyến nghị phẫu thuật, nhưng lại được ghi nhận vừa có dị tật thần kinh, vừa có bất thường về vị trí nội tạng, nên cuộc mổ dự kiến rất khó khăn. Lúc này, gia đình quyết định đưa bé sang Việt Nam tìm cơ hội sống.

Tại bệnh viện ở TPHCM, bệnh nhi được hội chẩn đa chuyên khoa gồm Ngoại thần kinh, Nhi khoa, Gây mê hồi sức, Tim mạch và Chẩn đoán hình ảnh.

Kết quả chụp MRI cho thấy khối thoát vị tủy mỡ kèm tủy bám thấp trên cơ thể bệnh nhi. Ảnh siêu âm tim và bụng xác định bé bị đảo ngược hoàn toàn phủ tạng, tim lệch phải.

Sau khi đánh giá tổng thể, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật vi phẫu nhằm giải áp vùng thoát vị, bảo tồn tối đa mô thần kinh và ngăn ngừa biến chứng về sau. Ca phẫu thuật được tiến hành trong điều kiện vô trùng tuyệt đối, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Do toàn bộ cấu trúc nội tạng của bệnh nhi bị đảo ngược, ê-kíp mổ phải đặc biệt cẩn trọng trong từng thao tác, để xác định chính xác vị trí giải phẫu và tránh tổn thương mô thần kinh.

Sau nhiều giờ làm việc tỉ mỉ, ca phẫu thuật thành công trọn vẹn. Khối thoát vị của cháu bé được xử lý triệt để, giải phóng phần tủy bám thấp, mô thần kinh được bảo tồn tối đa.

Cháu bé được gia đình đưa từ Campuchia sang TPHCM cầu cứu vì tình trạng hiếm gặp (Ảnh: BV).

Sau phẫu thuật, bé tỉnh táo, bú tốt, vận động hai chi dưới bình thường, tiêu hóa và tiểu tiện ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn an toàn, được chuyển về khoa Nhi nội trú để tiếp tục chăm sóc và theo dõi.

Các bác sĩ cho biết, thoát vị tủy mỡ kèm tủy bám thấp là một dị tật của hệ thần kinh trung ương, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động. Với trường hợp trên, bệnh nhi còn có tình trạng đảo ngược hoàn toàn phủ tạng.

Sự kết hợp các bất thường bẩm sinh này hiếm đến mức chỉ xảy ra ở khoảng 1 trên 10.000 trẻ sơ sinh. Theo các chuyên gia, việc điều trị cho trẻ sơ sinh bị đồng thời 2 tình trạng trên đòi hỏi năng lực chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp đa chuyên khoa.

Trong thời gian tới, bé sẽ tiếp tục được theo dõi định kỳ nhằm đánh giá chức năng thần kinh, vận động và phát triển toàn diện.