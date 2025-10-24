Bác sĩ thẩm mỹ: "Nhiều phụ nữ muốn trở thành bản sao của người khác"

Tại tọa đàm với chủ đề “Làm chủ vẻ đẹp của chính mình”, do báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức ngày 24/10, bác sĩ Lương Ngọc, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ một bệnh viện ở TPHCM, cho biết xã hội hiện đại liên tục tạo ra những chuẩn mực và hình mẫu mới về cái đẹp.

Điều này khiến nhiều người phụ nữ đi làm đẹp với mong muốn trở thành bản sao của người khác mà quên mất vẻ đẹp thật sự của chính mình. Ông phân tích, đa số rủi ro trong thẩm mỹ đều bắt nguồn từ việc lựa chọn sai cơ sở, không đúng bác sĩ, hoặc bỏ quên quy trình an toàn.

Toạ đàm “Làm chủ vẻ đẹp của chính mình”, diễn ra ngày 24/10 (Ảnh: BTC).

Theo bác sĩ Lương Ngọc, để có một ca làm đẹp an toàn, phụ nữ cần ghi nhớ những yếu tố then chốt, như chỉ thực hiện tại cơ sở được cấp phép và đạt chuẩn y khoa, có đầy đủ cơ sở vật chất, có ê-kíp gây mê hồi sức tốt, phòng mổ vô trùng và quy trình kiểm soát rủi ro.

Ngoài ra, phải lựa chọn bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, kinh nghiệm và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả cuối cùng. “Một bác sĩ giỏi không chỉ giúp khách hàng đẹp hơn, mà quan trọng hơn là giữ họ an toàn”, ông Ngọc nhấn mạnh.

BSCKII Đỗ Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng và Thực phẩm TPHCM nhận định, ngày nay chúng ta đang chứng kiến một định nghĩa mới về làm chủ vẻ đẹp của phụ nữ. Đó không còn là theo đuổi các tiêu chuẩn ngoại hình, mà là chủ động kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc từ bên trong.

Nhiều nghiên cứu từ các đại học hàng đầu thế giới đã chỉ ra 5 xu hướng chăm sóc sức khỏe then chốt, phản ánh rõ nét tinh thần "tự làm chủ" trên.

Thứ nhất, làm chủ vẻ đẹp từ sức khỏe toàn diện. Phụ nữ hiện đại hiểu rằng làn da rạng rỡ, thần thái tươi tắn bắt nguồn từ một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần an yên. Họ chủ động chăm sóc sức khỏe tinh thần, cân bằng nội tiết tố và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Thứ hai, làm chủ nhờ công nghệ. Phụ nữ thời nay sử dụng các ứng dụng theo dõi chu kỳ, nền tảng chăm sóc thai sản từ xa, và bộ dụng cụ chẩn đoán tại nhà như những trợ lý cá nhân, giúp họ thấu hiểu và chủ động ứng phó với mọi thay đổi của cơ thể một cách thông minh và kịp thời.

BS.CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng TPHCM chia sẻ tại chương trình (Ảnh: Hoàng Lê).

Thứ ba, làm chủ qua dinh dưỡng. Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ bên trong bằng các chế độ ăn lành mạnh, cá nhân hóa. Việc lựa chọn thực phẩm không còn vì mục tiêu giảm cân cấp tốc, mà để cung cấp năng lượng, cải thiện làn da và hỗ trợ chức năng cơ thể, giúp họ luôn tràn đầy sức sống.

Thứ tư, làm chủ qua vận động nhân văn. Thay vì ép buộc cơ thể, họ tìm đến các bộ môn mang lại niềm vui và sự cân bằng như yoga, khiêu vũ. Họ coi trọng việc lắng nghe cơ thể, phục hồi và nghỉ ngơi hợp lý.

Thứ năm, làm chủ bằng cách phá bỏ các kỳ thị. Họ cởi mở thảo luận về các vấn đề sức khỏe đặc thù và chăm sóc da với tri thức uyên bác, tạo thói quen bảo vệ và tôn tạo vẻ đẹp lâu dài.

"Khi phụ nữ làm chủ được sức khỏe, họ đang thực sự làm chủ vẻ đẹp của chính mình. Đó là vẻ đẹp của sự tự tin, hiểu biết và tôn trọng bản thân. Đây chính là nền tảng của sự bình đẳng giới trong thời đại mới", bác sĩ Ngọc Diệp khẳng định.