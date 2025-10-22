Bộ Y tế đề xuất sắp xếp, sáp nhập bệnh viện: Các đơn vị phía Nam lên tiếng

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành văn bản về việc đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Theo văn bản, Bộ Y tế đề xuất 25/39 bệnh viện tiếp tục trực thuộc. Có hai bệnh viện được tính đến phương án sáp nhập vào đơn vị đóng trên cùng địa bàn, còn lại chuyển giao nguyên trạng cho địa phương hoặc thành cơ sở của bệnh viện khác.

Trong đó, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TPHCM (1A) được đề xuất sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất, còn Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.

Bệnh viện 1A mong được xem xét thấu đáo

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 22/10, đại diện Bệnh viện 1A cho biết, Bệnh viện mới được Bộ Y tế tiếp nhận quản lý từ tháng 3, nhưng đã có hơn 40 năm hình thành và phát triển.

Hiện tại, nơi này là cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng hàng đầu phía Nam, với nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai. Hằng năm, số lượng bệnh nhân đến điều trị về phục hồi chức năng tại nơi này đạt trung bình 5.000 lượt người, với hơn 150.000 lượt can thiệp.

Bệnh viện 1A (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh viện 1A có nhiệm vụ chính trị chăm sóc các đối tượng có tính chất đặc thù, chuyên sâu như thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, đối tượng bị bệnh nghề nghiệp... Từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện luôn triển khai tốt, quan tâm hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đây là cơ sở y tế hiếm hoi ở khu vực phía Nam có xưởng sản xuất chân tay giả, nẹp chỉnh hình và dụng cụ trợ giúp dành cho người khuyết tật.

Những năm qua, Bệnh viện 1A đã tự chủ tài chính. Với sự nỗ lực và đoàn kết của toàn thể nhân sự, nơi này đã chăm lo tốt cho sức khỏe người dân trên địa bàn phía Nam, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên của mình.

Từ năm 2018, đơn vị được công nhận là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, có 4 bảng công bố về đào tạo thực hành được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Bệnh viện đã ký kết hợp tác đào tạo thực hành với Trường Đại học Y Dược TPHCM và các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn. Năm gần nhất, có gần 4.000 học viên được đào tạo thực hành đại học và sau đại học tại đây.

Với mô hình “viện - trường”, Bệnh viện 1A đã bổ nhiệm các cán bộ giảng dạy, lãnh đạo bộ môn của Trường Đại học Y Dược TPHCM giữ những chức vụ chính tại bệnh viện, như Phó khoa Phục hồi chức năng, Trưởng bộ phận Y học cổ truyền.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng ký kết hợp đồng làm việc với nhiều giảng viên của trường, để tạo thuận lợi cho công tác đào tạo thực hành cũng như phát triển chuyên môn.

Đặc biệt, 1A là một trong các đơn vị thực hiện Chương trình phát triển hệ thống Phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/05/2023.

Nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện 1A (Ảnh: Hoàng Lê).

Từ những căn cứ trên, tập thể Bệnh viện 1A đề xuất tiếp tục là đơn vị độc lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên trực thuộc Bộ Y tế, giai đoạn 2026-2027. Trong giai đoạn sau, Bệnh viện 1A đề xuất trở thành bệnh viện thực hành trực thuộc Trường Đại học Y Dược TPHCM.

“Bệnh viện Thống Nhất là đơn vị điều trị chuyên khoa dành cho cán bộ cao cấp, định hướng phát triển về lĩnh vực lão khoa, không tương thích với mô hình điều trị, phục hồi cho trẻ khuyết tật và người tàn tật vận động của Bệnh viện 1A.

Chúng tôi mong Bộ Y tế xem xét thấu đáo, giữ lại mô hình y tế nhân văn, vì cộng đồng, nơi không ai bị bỏ lại phía sau”, phía Bệnh viện 1A bày tỏ.

Đề xuất chuyển nguyên trạng về địa phương

Lãnh đạo Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ chia sẻ, đơn vị được xếp cấp cơ bản trong lĩnh vực chấn thương, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Suốt thời gian qua, Bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ các đối tượng đặc biệt như thương binh, người có công, người nhiễm chất độc da cam và các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…

Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ (Ảnh: T.T.).

Bệnh viện đã phối hợp với các Sở ban ngành nhiều tỉnh, phối hợp các tổ chức trong và ngoài nước hàng năm tổ chức nhiều đợt khám, phẫu thuật, cung cấp dụng cụ chỉnh hình cho các đối tượng đặc biệt. Từ đó giúp người bệnh giảm gánh nặng chi phí, điều trị hiệu quả và sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Để đảm bảo chức năng khám chữa bệnh không bị gián đoạn, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ đề xuất tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2026-2027, đồng thời kiến nghị cơ quan chủ quản xem xét cấp kinh phí để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, chống xuống cấp và mua sắm các trang thiết bị y tế hiện đại.

Giai đoạn 2028-2030, Bệnh viện đề xuất phương án chuyển nguyên trạng về địa phương quản lý và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao như trước.