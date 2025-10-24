TPHCM: Người chú định về quê “chờ chết” hồi sinh nhờ ghép gan của cháu trai

Ngày 24/10, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển giao kỹ thuật lấy, ghép gan giữa đơn vị này với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau một năm rưỡi triển khai. Hoạt động này diễn ra sau khi đơn vị thực hiện ca ghép gan thứ 10 thành công.

Người đàn ông định về quê “chờ chết” hồi sinh kỳ diệu

Ca ghép gan thứ 10 tại Bệnh viện Quân y 175 là trường hợp của bệnh nhân L.Đ.T. (58 tuổi, ngụ TPHCM). Theo bệnh sử, trước đó ông T. mắc xơ gan do viêm gan B suốt 4 năm.

Bệnh diễn tiến nặng nhanh, gây cổ trướng kháng trị, xuất huyết tiêu hóa, giãn tĩnh mạch thực quản, phù toàn thân, loét đường tiêu hóa và rối loạn đông máu cho người đàn ông.

Người đàn ông 58 tuổi nguy kịch vì xơ gan nặng nề (Ảnh: BV).

Vì cơ thể suy kiệt, tràn dịch phổi, khó thở, thậm chí không thể đi lại, ông T. nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Khi mọi biện pháp điều trị không còn hiệu quả, người đàn ông xin bác sĩ cho về quê để chờ ngày ra đi.

“Có thời điểm bệnh nhân kiệt sức, không còn niềm tin sống. Nhưng người vợ và người cháu ruột vẫn không từ bỏ hy vọng”, thiếu tá, ThS.BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, trưởng ê-kíp phẫu thuật kể lại.

Chính tình thân và khát vọng được sống đã đưa người đàn ông đến Bệnh viện Quân y để tìm kiếm cơ hội cuối cùng của đời mình. Trong số người thân tự nguyện hiến gan, cháu ruột của bệnh nhân - một chàng trai 29 tuổi - có chỉ số sinh học phù hợp nhất.

Sau giai đoạn điều trị nâng đỡ tích cực, ca phẫu thuật ghép gan được tiến hành trong điều kiện tối ưu, huy động hàng trăm y bác sĩ từ nhiều chuyên khoa.

Cuộc mổ kéo dài nhiều giờ, kết thúc trong niềm vỡ òa của các bác sĩ lẫn gia đình khi mạch máu gan ghép hoạt động tốt, màu sắc gan hồng trở lại, cho thấy tín hiệu hồi sinh của bệnh nhân đã đến.

Hàng trăm y bác sĩ từ nhiều chuyên khoa được huy động để thực hiện ca ghép gan (Ảnh: BV).

Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ, được trực tiếp đảm nhận ca ghép gan thứ 10 là một niềm vinh dự và tự hào lớn. Khi ca mổ kết thúc thành công, cảm xúc đầu tiên đến với anh là lòng biết ơn với người hiến gan, với thầy cô, đồng đội vì hành trình mà họ đã đi qua.

"Thành công này minh chứng cho việc Bệnh viện Quân y 175 đã thực sự làm chủ kỹ thuật ghép gan, sẵn sàng thực hiện độc lập và vững vàng ở mọi tình huống", Thiếu tá Mạnh bày tỏ.

Ca ghép gan thứ 10 không chỉ mang lại hành trình hồi sinh kỳ diệu của bệnh nhân nguy kịch, mà còn là dấu mốc quan trọng cho thấy năng lực tự chủ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 175. Đây cũng là thành quả của mô hình chuyển giao kỹ thuật mẫu mực giữa hai bệnh viện quân đội hàng đầu.

Thần tốc thực hiện thành công 10 ca ghép gan

Chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép gan giữa hai bệnh viện được khởi động từ tháng 3/2024, với 8 đợt đào tạo cho 62 học viên thuộc 14 chuyên ngành, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đến tháng 12/2024, Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật thành công ca ghép gan đầu tiên, trở thành cơ sở quân y đầu tiên ở khu vực phía Nam thực hiện kỹ thuật này từ người hiến sống.

Ca ghép gan thứ 10 thành công đánh dấu việc Bệnh viện 175 đã làm chủ kỹ thuật này (Ảnh: BV).

Chỉ trong vòng 10 tháng (ngắn hơn nhiều so với kế hoạch 2 năm), Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện thành công 10 ca ghép gan. Trong đó, có 3 ca cấp cứu đặc biệt, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch, thể hiện tốc độ tiếp thu, làm chủ kỹ thuật xuất sắc của đội ngũ y bác sĩ đơn vị.

Như vậy, Bệnh viện Quân y 175 trở thành cơ sở y tế thứ 8 trong cả nước thực hiện độc lập kỹ thuật này, đồng thời là trung tâm ghép tạng hàng đầu của quân đội tại khu vực phía Nam.

"Đây là nền tảng để Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục vươn lên làm chủ các kỹ thuật phức tạp hơn, tiến tới xây dựng Trung tâm ghép tạng hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân phía Nam", Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ.