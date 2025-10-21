Phát hiện dị tật tim từ trong bụng mẹ, bác sĩ cứu bé ngay sau khi chào đời

Ngày 21/10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp bé sơ sinh mắc bệnh lý tim phức tạp được phát hiện từ trong bào thai, nhờ đó được can thiệp khẩn cấp ngay sau sinh, cứu sống cháu bé trong gang tấc.

ThS.BS Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa cho biết, khi thai nhi được 21 tuần tuổi, trong lần siêu âm định kỳ, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường về tim thai. Thai phụ được chuyển theo dõi ở Bệnh viện Bạch Mai.

“Kết quả siêu âm tim thai cho thấy bé mắc tim bẩm sinh phức tạp, teo van động mạch phổi - một dạng bệnh lý nguy hiểm, đòi hỏi phải can thiệp cấp cứu ngay sau sinh", ThS Kiên cho biết.

Các bác sĩ đã lập kế hoạch theo dõi thai, sinh con và can thiệp khẩn cấp cho em bé ngay sau sinh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Kiên thăm khám cho cháu bé đang được theo dõi tại Phòng Hồi sức sơ sinh, Trung tâm Nhi khoa (Ảnh: Mai Thanh).

Đến tuần thai 37-38, khi thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ, gia đình đã đưa đến Bệnh viện Bạch Mai.

Ca mổ lấy thai được thực hiện hôm 16/10, bé gái nặng 2,95kg chào đời an toàn. Tuy nhiên chỉ ít phút sau sinh, trẻ có dấu hiệu chuyển nặng do bệnh lý tim bẩm sinh đã được phát hiện, các lá van tim dính vào nhau, không có dòng máu lên phổi để trao đổi oxy.

"Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, sau khi bé được theo dõi ổn định tại Phòng Hồi sức sơ sinh, chúng tôi đã tiến hành can thiệp mở van tim - một thủ thuật khẩn cấp để duy trì dòng máu lên phổi, cứu sống bé khỏi nguy cơ tử vong", ThS Kiên thông tin.

Sau can thiệp, dòng máu lên phổi đã được cải thiện, bé ổn định dần. Hiện bé đang được theo dõi tích cực và tiên lượng khả quan.

Theo các bác sĩ, với những trường hợp tim bẩm sinh phụ thuộc tuần hoàn phổi, nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, trẻ có thể tử vong trong 1-2 ngày đầu sau sinh, khi ống động mạch tự nhiên đóng lại, khiến máu không thể lên phổi.

“Phát hiện sớm từ giai đoạn bào thai giúp chúng tôi lập kế hoạch sinh, huy động đội ngũ can thiệp tim mạch ngay tại chỗ. Nhờ vậy, ca này đã được xử trí kịp thời và chủ động”, Ths Kiên nhấn mạnh.

ThS Kiên cho biết, tỷ lệ thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 1-2% tổng số trẻ sinh ra. Trong đó có những trường hợp cần can thiệp cấp cứu ngay sau sinh. Phát hiện sớm không chỉ giúp lập kế hoạch sinh an toàn, mà còn mang lại cơ hội sống cho trẻ.

"Trong quá trình mang thai, thai phụ cần được theo dõi thai, thực hiện siêu âm tim thai ít nhất một lần, đặc biệt từ tuần thai thứ 18 trở đi, khi cấu trúc tim thai đã hình thành đầy đủ để kịp thời phát hiện dị tật nếu có", Ths Kiên khuyến cáo.