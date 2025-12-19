Khánh thành Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2. Đây là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và các đại biểu tham dự buổi lễ khánh thành Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 (Ảnh: T.M).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia.

Việc hoàn thành công trình xây dựng hai bệnh viện không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Mỗi bệnh viện với quy mô 1.000 giường bệnh và được xây dựng theo mô hình bệnh viện hiện đại, cơ sở hạ tầng khang trang, hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến, đồng bộ; đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu ngang tầm khu vực và từng bước tiếp cận trình độ quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, hai bệnh viện phải coi cơ sở 2 là một phần không thể tách rời, là cánh tay nối dài, đảm bảo chất lượng chuyên môn là đồng nhất giữa hai cơ sở (Ảnh: T.M).

Theo Bà Lan, quá trình triển khai hai dự án này, Bộ Y tế gặp phải những khó khăn chưa từng có tiền lệ như những vướng mắc phức tạp về cơ chế chính sách, các quy định pháp luật thay đổi, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô lớn kể cả những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện cùng với những ảnh hưởng khách quan của đại dịch COVID-19.

"Sau hơn 10 tháng tái thi công, với khối lượng thi công đồ sộ, nhiều vướng mắc khó khăn phát sinh nhưng đến nay hai dự án đã khánh thành phần xây dựng vượt tiến độ của Nghị quyết 34 đề ra"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đã và đang chỉ đạo các đơn vị của Bộ, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khẩn trương, tiếp tục tập trung cao cho các công việc để đưa 2 Bệnh viện hoàn thiện xong thủ tục đưa vào hoạt động chính thức. Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuẩn bị đầy đủ nhân sự cho cơ sở 2.

"Hai bệnh viện phải coi cơ sở 2 là một phần không thể tách rời, là cánh tay nối dài, đảm bảo chất lượng chuyên môn là đồng nhất giữa hai cơ sở. Mục tiêu là khi mở cửa đón bệnh nhân, người dân sẽ được thụ hưởng chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm với Hà Nội", Bộ trưởng Y tế khẳng định.