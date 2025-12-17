Ngày 17/12, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau thời gian xây dựng và thử nghiệm, từ ngày 22/12 cơ quan này chính thức triển khai Dashboard (công cụ hiển thị thông tin tổng quát) tiếp nhận và theo dõi việc xử lý các phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, trong thời gian qua, thông qua đường dây nóng của Sở Y tế, nhiều phản ánh của người dân liên quan đến khám, chữa bệnh đã được tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giải quyết nhiều vụ việc phát sinh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận và theo dõi phản ánh chủ yếu thực hiện theo phương thức thủ công, chưa hình thành được hệ thống dữ liệu tập trung để phục vụ công tác quản lý, phân tích và cải tiến chất lượng một cách bền vững.

Việc triển khai Dashboard (bảng điều khiển hiển thị thông tin tổng hợp) tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân sẽ khắc phục những hạn chế nêu trên. Toàn bộ thông tin phản ánh của người dân, quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý và phản hồi đều được số hóa, giúp cho việc theo dõi tập trung và xuyên suốt.

Giao diện Dashboard tiếp nhận phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế ở TPHCM (Ảnh: SYT).

Sở Y tế TPHCM cho biết, công cụ Dashboard có thể tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân từ nhiều kênh khác nhau như đường dây nóng, thư phản ánh, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Các lĩnh vực tiếp nhận phản ánh được xây dựng toàn diện, bao quát hầu hết các khía cạnh trong hoạt động y tế, như: Thái độ, tinh thần phục vụ của nhân viên y tế; Chất lượng chuyên môn; Quy trình khám, chữa bệnh và thủ tục hành chính; Chi phí khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;

Cơ sở vật chất, môi trường bệnh viện; Cung cấp thông tin, tư vấn và truyền thông y tế; Hoạt động cấp cứu, vận chuyển người bệnh; Thuốc, vaccine và vật tư y tế; Y tế dự phòng, an toàn thực phẩm; Chuyển đổi số; Bảo trợ xã hội; Công tác cấp phép...

Đây là nguồn thông tin có giá trị thực tiễn cao, giúp ngành y tế rà soát lại quy trình chuyên môn, quy trình phục vụ, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát hiện và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.

Từ đó, hình thành nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành và cải tiến chất lượng hoạt động.

Người dân đăng ký khám bệnh tại cơ sở y tế ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

"Phản ánh của người dân không chỉ là vấn đề cần giải quyết trước mắt, mà là điểm khởi đầu cho các chu trình cải tiến chất lượng mang tính lâu dài.

Việc số hóa, phân tích và khai thác dữ liệu từ Dashboard sẽ giúp các cơ sở y tế nhìn nhận hoạt động của mình một cách khách quan, có căn cứ, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ và hiệu quả quản trị", Sở Y tế TPHCM khẳng định.

Để Dashboard phát huy hiệu quả thực chất, Sở Y tế TPHCM đề nghị giám đốc các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn nghiêm túc, tích cực tham gia, trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi phản ánh của người dân; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Sự tham gia chủ động của các cơ sở y tế cùng với sự giám sát, đồng hành của người dân sẽ góp phần xây dựng hệ thống y tế TPHCM ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp và hướng đến sự hài lòng ngày càng cao.