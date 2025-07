Cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung do tai nạn giao thông

Va chạm liên hoàn giữa giờ tắc đường khiến thai phụ nguy kịch

Sáng ngày 19/7, chị N.T.T, 38 tuổi, Ninh Bình cùng chồng khởi hành từ nhà để tới bệnh viện kiểm tra thai định kỳ ở tuần thứ 37. Trên đường đi, khi đến một đoạn đường đang bị dồn tắc giao thông, chiếc xe của vợ chồng chị T. đang dừng thì bất ngờ bị một xe tải phía sau không kịp xử lý, tông mạnh vào đuôi xe. Lực tông mạnh đến mức xe của chị T. bị đẩy dồn lên va vào đuôi chiếc xe tải phía trước, đầu xe nằm dưới gầm xe tải, khiến cả ba xe đều bị hư hỏng nặng.

“Xe nhà tôi bị bẹp cả đầu lẫn đuôi, cả xe tải trước và sau cũng bị móp méo. Ngay sau khi va chạm, tôi cảm thấy đau bụng rất nhiều ở vùng bụng dưới và bị ra máu. May mắn lúc đó hai vợ chồng vẫn tỉnh táo”, chị T. kể lại.

Trước tình thế cấp bách, chồng chị T. đã lập tức xuống xe vẫy gọi sự giúp đỡ của người đi đường và được xe của công an đi qua đã hỗ trợ anh chị tới Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI một cách nhanh nhất có thể.

Những dấu hiệu báo động ngay từ phút đầu tiếp nhận

Tại Khoa Sản - Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI, chị T. được tiếp nhận khẩn cấp trong tình trạng có dấu hiệu bất thường: đau bụng dưới, âm đạo ra nhiều máu đỏ tươi, thể trạng trung bình, niêm mạc nhợt.

Các bác sĩ Khoa Phụ Sản đang khẩn trương thực hiện ca mổ cấp cứu để cứu sống 2 mẹ con sản phụ.

Kết quả siêu âm ghi nhận thai ngôi đầu, tim thai chỉ còn 69 lần/phút (bình thường 120-160 lần/phút), nhịp không đều, rời rạc, có dấu hiệu suy thai. Thai nhi ước tính nặng 2.800 gram, hình ảnh vùng tiểu khung có dịch tự do tăng âm cạnh tử cung. Âm đạo ra máu đỏ tươi nhiều khoảng hơn 200 ml.

Người bệnh có tiền sử mổ lấy thai 2 lần. Kết hợp thăm khám lâm sàng và siêu âm, người bệnh được hội chẩn và được chẩn đoán: Thai 37 tuần, mổ đẻ cũ 2 lần, vỡ tử cung do tai nạn giao thông, suy thai nặng. Người bệnh được chỉ định chuyển phòng mổ mổ cấp cứu.

Cuộc đại phẫu căng thẳng từng giây giành giật sự sống cho hai mẹ con

Khi mở ổ bụng ra thấy tử cung vỡ ngang đoạn dưới trên nền sẹo mổ cũ, xé xuống đoạn eo tử cung bên trái. Trong ổ bụng có hơn 300 ml máu đỏ và máu cục. Lấy ra một bé trai nặng 2.800 gram, bị ngạt nặng. Sau khi hồi sức tích cực, sau 5 phút cháu khóc được, sau 10 phút, chỉ số APGAR 10 điểm. Cháu bé được chuyển về phòng hồi sức tích cực của Đơn nguyên Sơ sinh điều trị tiếp.

Các bác sĩ ghi nhận tử cung đã vỡ tại vị trí sẹo mổ cũ, vết rách lan sâu xuống đoạn eo tử cung sát lỗ trong cổ tử cung. Toàn bộ đoạn dưới mặt trước và mặt sau tử cung tụ máu - một tổn thương phức tạp, không thể bảo tồn được tử cung nên đã chỉ định cắt tử cung bán phần thấp, để lại hai phần phụ.

Vì là trường hợp vỡ tử cung do tai nạn giao thông nên có thể tổn thương các tạng đặc như gan, thận, lách và các tạng rỗng như dạ dày, đại tràng, ruột non cũng như xương sườn, các chi và phần não bộ nên sau khi xử trí xong các tổn thương của sản khoa, các bác sĩ sản khoa đã mời hội chẩn các bác sĩ ngoại khoa phối hợp kiểm tra các tạng đó xem có tổn thương hay không. Rất may, sau khi kiểm tra, không phát hiện tổn thương.

Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh đã được truyền 4 đơn vị máu và các yếu tố đông máu. Sau hơn 2 giờ 30 phút, cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Người bệnh được chuyển đến phòng hồi sức tích cực của Khoa Gây mê hồi sức tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau khi đưa bé ra ngoài an toàn, các bác sĩ Khoa Phụ sản và Khoa Ngoại phối hợp để xử lý các vấn đề của sản phụ.

BS.CKII Nguyễn Văn Hà - Phó giám đốc, Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI - người trực tiếp thăm khám và mổ cấp cứu cho biết: “Khi tiếp nhận sản phụ, tiên lượng của mẹ và thai nhi rất nguy hiểm. Khi chúng tôi mổ ra thì tử cung của sản phụ đã bị vỡ và chảy máu rất nhiều. Rất may là đã cứu được cháu bé. Tử cung rách rất phức tạp nên không thể bảo tồn tử cung được, do vậy chúng tôi đã phải cắt tử cung bán phần, để lại 2 phần phụ.

Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe của sản phụ T. đã ổn định, vết mổ khô, không sốt, tinh thần tốt. Bé trai đã được trở về nằm ghép cùng mẹ, ăn ngủ ổn định và các chỉ số sinh tồn đều bình thường. Người bệnh đã được xuất viện trong niềm vui của gia đình cũng như của các bác sĩ Khoa Phụ sản, Khoa Ngoại và Khoa Gây mê Hồi sức - Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà chia sẻ thêm, đây là một thành công rất lớn và sự phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Phụ sản, Khoa Ngoại, Khoa Gây mê Hồi sức và Khoa Xét nghiệm.

Em bé chào đời vào tuần thai 37, được chăm sóc đặc biệt và hiện tại sức khỏe đã ổn định.

Bồi hồi kể về tai nạn sinh tử vừa qua, sản phụ T bồi hồi cho biết: “Em bé khi được đưa ra trong tình trạng nặng vì mẹ bị vỡ tử cung nên phải được chăm sóc và điều trị tích cực của đơn nguyên Sơ sinh. Vợ chồng và gia đình hết sức lo lắng tình trạng của con. Nhưng được điều trị, chăm sóc tích cực và nhiệt tình của các bác sĩ, điều dưỡng, đến hôm nay sức khỏe của bé đã trở lại bình thường và đã được về với mẹ rồi.

Sức khỏe của tôi hôm nay cũng đã ổn và hôm nay tôi được xuất viện. Qua đây, tôi cảm ơn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI, đặc biệt là Khoa Phụ sản, Khoa Ngoại, Khoa Gây mê Hồi sức và Khoa Xét nghiệm với trình độ chuyên môn cao đã cứu sống 2 mẹ con tôi".

Gia đình sản phụ vui mừng vì cả mẹ và bé đều an toàn.

Chồng sản phụ không giấu nổi niềm xúc động khi nhắc lại hành trình vượt cạn sinh tử của vợ: “Nếu chỉ chậm một chút nữa thôi, chúng tôi đã không còn giữ được mẹ và con. Xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Hà và ê-kíp đã cứu sống vợ và con tôi”, chồng sản phụ xúc động nói.