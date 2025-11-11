Truy vết từng thành phần nguyên liệu vụ ngộ độc bánh mì ở TPHCM

Ngày 11/11, UBND TPHCM nhận được báo cáo của Sở An toàn thực phẩm về kết quả điều tra, xác minh sơ bộ vụ ngộ độc thực phẩm xuất phát từ tiệm bánh mì cô B. ở phường Hạnh Thông. Tính đến hết ngày 10/11, Sở An toàn thực phẩm ghi nhận 279 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm đã đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Trong đó, bệnh nhân tập trung chủ yếu tại Bệnh viện Quân y 175 (175 ca), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (52 ca), Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TPHCM (30 ca), Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamex (9 ca) và rải rác một số ca ở các bệnh viện khác trên địa bàn. Các bệnh nhân có triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy, sốt, đau bụng, nôn ói.

Một bệnh nhân liên quan vụ ngộ độc bánh mì ở TPHCM được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: BV).

Ngay khi xảy ra vụ việc, Sở An toàn thực phẩm và UBND phường Hạnh Thông đã niêm phong các tủ lưu mẫu chứa nguyên liệu tại cơ sở bánh mì cô B. trên đường Nguyễn Thái Sơn. Đoàn điều tra đã gửi các mẫu kiểm nghiệm gồm pate, gà, bơ, dưa chua và mẫu dưa leo.

Ngoài ra, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đã cấy máu và định danh tự động đối với một trường hợp và cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Về kết quả điều tra sơ bộ, cơ sở chế biến, bán bánh mì cô B. kinh doanh trên diện tích khoảng 20m2. Trang thiết bị, dụng cụ gồm: Một xe bánh mì bằng inox, 3 tủ mát, một tủ đông chứa thực phẩm. Chủ cơ sở tự mua nguyên liệu và tự chế biến từ thành phần gà, bơ và dưa chua.

Cơ quan chức năng xác định, gà được mua tại một địa chỉ trên đường Lê Đức Thọ. Mỗi ngày, tiệm mua khoảng 50-50kg ức gà, không có hóa đơn mua hàng và chế biến tại nhà, sử dụng trong ngày.

Bơ được làm từ trứng gà, dầu ăn và chanh. Trứng gà được mua ở cơ sở kinh doanh trứng gia cầm trên đường Điện Biên Phủ với số lượng 120 trứng/ngày và không có hóa đơn.

Dưa chua được mua ở cơ sở nhỏ lẻ, không có hóa đơn mua hàng, được chế biến bằng cách rửa sạch, ngâm muối và bán hết trong ngày.

Pate được chủ cơ sở mua ở cửa hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, không có hóa đơn mua hàng; chả lụa được mua từ hộ kinh doanh trên đường Phạm Văn Chiêu, có phiếu mua hàng với số lượng 35kg vào ngày 5/11; bánh mì được mua tại cửa hàng trên đường Phạm Ngũ Lão.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đánh giá đơn vị đã nắm bắt tình hình và kịp thời triển khai các biện pháp để điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm với số lượng người mắc lớn, một số ca bệnh diễn tiến nặng, địa điểm xảy ra vụ việc là trong cộng đồng, số người ăn bánh mì không xác định cụ thể được danh sách.

Do đó, các đoàn điều tra chỉ ghi nhận ca bệnh từ các cơ sở điều trị và gặp khó khăn trong công tác thống kê số lượng ca mắc, phân tích dịch tễ.