Đó là trường hợp của nam thanh niên tên L.Đ.B. (30 tuổi, ngụ TPHCM). Theo thông tin ban đầu, vào buổi tối khi đang chơi bóng đá với các bạn được khoảng 45 phút, anh B. đột ngột cảm thấy chóng mặt, mất thăng bằng rồi ngã gục trên sân trước sự ngỡ ngàng của đồng đội.

Chàng trai được đưa vào bệnh viện gần hiện trường trong 20 phút kể từ khi khởi phát triệu chứng. Tại khoa Cấp cứu, sau khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có tình trạng chóng mặt, thất điều (mất điều hòa) nửa người, chỉ số huyết áp được ghi nhận là 200/100mmHg.

Kết quả chụp MRI xác định bệnh nhân có vùng nhồi máu tiểu não bên phải, chẩn đoán đột quỵ. Bệnh nhân được kiểm soát huyết áp, tiêm thuốc tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch để tái thông mạch máu bị tắc nghẽn, giúp cấp máu và oxy kịp thời cho các tế bào não có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng.

Ảnh chụp chiếu mạch máu của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Sau khi tiêm thuốc, bệnh nhân giảm chóng mặt nhanh chóng, giảm thất điều, dần dần tự đi lại và vận động bình thường, không ghi nhận hẹp tắc mạch máu lớn và được chuyển đến khoa Nội thần kinh để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Trải qua 7 ngày chăm sóc tích cực, bệnh nhân được xuất viện, kèm đề nghị phải tuân thủ nghiêm ngặt việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, cũng như kiểm soát lâu dài bệnh lý tăng huyết áp.

Đặc biệt, bệnh nhân cần bỏ hoàn toàn thói quen uống rượu bia và hạn chế các môn thể thao vận động quá mạnh, vì có thể ảnh hưởng đến mạch máu.

Bác sĩ Lê Minh Mẫn, khoa Nội thần kinh, chia sẻ, mặc dù tập luyện thể thao giúp ích cho sức khỏe, nhưng đột quỵ vẫn có thể xảy ra trong hoặc ngay sau khi tập, nếu vận động quá sức và cường độ cao.

Nhiều trường hợp đột quỵ khi chơi thể thao xảy ra ở những người đã có sẵn các yếu tố nguy cơ hoặc bệnh lý nền về tim mạch và mạch máu, như tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, dị dạng mạch máu não...

Bệnh nhân qua cơn nguy hiểm sau khi được điều trị tích cực (Ảnh: BV).

Bên cạnh đó, trong các môn thể thao đối kháng hoặc có nguy cơ va chạm cao, chấn thương có thể dẫn đến bóc tách động mạch cổ - não. Đây là một nguyên nhân phổ biến gây đột quỵ ở người trẻ và vận động viên.

Bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện người xung quanh có dấu hiệu đột quỵ (như méo miệng, liệt tay, nói khó, mất thăng bằng, mất thị lực...), cần đưa họ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa điều trị đột quỵ gần nhất để được cứu chữa kịp thời.

Tuyệt đối không được điều trị theo phương pháp dân gian, vì sẽ làm mất “thời gian vàng”, khiến người bệnh có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.