Nam thanh niên ở TPHCM đột quỵ khi đang chơi bóng đá
(Dân trí) - Khi đang chơi bóng đá với các bạn, nam thanh niên ở TPHCM đột ngột mất thăng bằng rồi ngã gục trên sân. Khi vào viện, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị đột quỵ.
Đó là trường hợp của nam thanh niên tên L.Đ.B. (30 tuổi, ngụ TPHCM). Theo thông tin ban đầu, vào buổi tối khi đang chơi bóng đá với các bạn được khoảng 45 phút, anh B. đột ngột cảm thấy chóng mặt, mất thăng bằng rồi ngã gục trên sân trước sự ngỡ ngàng của đồng đội.
Chàng trai được đưa vào bệnh viện gần hiện trường trong 20 phút kể từ khi khởi phát triệu chứng. Tại khoa Cấp cứu, sau khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có tình trạng chóng mặt, thất điều (mất điều hòa) nửa người, chỉ số huyết áp được ghi nhận là 200/100mmHg.
Kết quả chụp MRI xác định bệnh nhân có vùng nhồi máu tiểu não bên phải, chẩn đoán đột quỵ. Bệnh nhân được kiểm soát huyết áp, tiêm thuốc tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch để tái thông mạch máu bị tắc nghẽn, giúp cấp máu và oxy kịp thời cho các tế bào não có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng.
Sau khi tiêm thuốc, bệnh nhân giảm chóng mặt nhanh chóng, giảm thất điều, dần dần tự đi lại và vận động bình thường, không ghi nhận hẹp tắc mạch máu lớn và được chuyển đến khoa Nội thần kinh để tiếp tục điều trị, theo dõi.
Trải qua 7 ngày chăm sóc tích cực, bệnh nhân được xuất viện, kèm đề nghị phải tuân thủ nghiêm ngặt việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, cũng như kiểm soát lâu dài bệnh lý tăng huyết áp.
Đặc biệt, bệnh nhân cần bỏ hoàn toàn thói quen uống rượu bia và hạn chế các môn thể thao vận động quá mạnh, vì có thể ảnh hưởng đến mạch máu.
Bác sĩ Lê Minh Mẫn, khoa Nội thần kinh, chia sẻ, mặc dù tập luyện thể thao giúp ích cho sức khỏe, nhưng đột quỵ vẫn có thể xảy ra trong hoặc ngay sau khi tập, nếu vận động quá sức và cường độ cao.
Nhiều trường hợp đột quỵ khi chơi thể thao xảy ra ở những người đã có sẵn các yếu tố nguy cơ hoặc bệnh lý nền về tim mạch và mạch máu, như tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, dị dạng mạch máu não...
Bên cạnh đó, trong các môn thể thao đối kháng hoặc có nguy cơ va chạm cao, chấn thương có thể dẫn đến bóc tách động mạch cổ - não. Đây là một nguyên nhân phổ biến gây đột quỵ ở người trẻ và vận động viên.
Bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện người xung quanh có dấu hiệu đột quỵ (như méo miệng, liệt tay, nói khó, mất thăng bằng, mất thị lực...), cần đưa họ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa điều trị đột quỵ gần nhất để được cứu chữa kịp thời.
Tuyệt đối không được điều trị theo phương pháp dân gian, vì sẽ làm mất “thời gian vàng”, khiến người bệnh có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Xuyên đêm đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ đảo về đất liền
Rạng sáng 15/10, trực thăng của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), đưa bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp từ đảo Thuyền Chài (thuộc đặc khu Trường Sa) về đất liền điều trị.
Trước đó vào sáng 14/10, ông B.Đ.D. (SN 1969, quê Ninh Bình) xuất hiện đau tức ngực tăng dần, được đồng đội đưa vào bệnh xá đảo Thuyền Chài trong tình trạng khó thở, vã mồ hôi.
Các bác sĩ đã nhanh chóng ổn định bệnh nhân và kết nối hội chẩn telemedicine khẩn cấp với Bệnh viện Quân y 175. Kết quả hội chẩn trực tuyến xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ 4, kèm tăng huyết áp và đái tháo đường type 2, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ rối loạn nhịp, sốc tim và đột tử, cần vận chuyển khẩn cấp về đất liền điều trị.
Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã điều động Tổ bay trực thăng do Thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng, cùng Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h30 ngày 14/10.
Chuyến bay đã vượt qua điều kiện đêm tối khắc nghiệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Thiếu tá Đinh Văn Hồng, Tổ trưởng Tổ Cấp cứu đường không cho biết: "Tại thời điểm tiếp cận, chúng tôi đánh giá bệnh nhân có nguy cơ rất cao trong quá trình vận chuyển.
Chúng tôi đã xử trí tích cực tại chỗ để đảm bảo bệnh nhân ổn định và an toàn trong suốt hành trình. Mặc dù điều kiện bay đêm khắc nghiệt, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay và ê-kíp y tế, chuyến bay đã hoàn thành an toàn tuyệt đối, đưa bệnh nhân về kịp thời”.
Ngay khi đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chuyển vào khoa Cấp cứu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị tích cực, nhằm kiểm soát tối đa nguy cơ biến chứng tim mạch.
Bệnh nhân đã được đặt 2 stent mạch vành, hiện tình trạng đang dần ổn định.