Ngày 17/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp nam bệnh nhân bị biến chứng nghiêm trọng ở vùng kín.

Bệnh nhân là ông L.Đ.C. (54 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, chảy máu nhiều, phù nề, bầm tím lan tỏa và dương vật biến dạng nghiêm trọng.

Theo khai thác bệnh sử, ông C. cho biết trước đó đã tự thực hiện thủ thuật đặt bi vào dương vật tại nhà sau khi đọc hướng dẫn trên mạng xã hội, với mục đích “tăng khoái cảm tình dục”.

Các bác sĩ xác định đây là trường hợp chấn thương dương vật có dị vật bên trong, nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử cao nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật, làm sạch tổn thương và xử lý mô hoại tử.

Hiện tình trạng sức khỏe của ông C. đã ổn định, đang được theo dõi hậu phẫu tại bệnh viện.

Các bác sĩ phẫu thuật xử lý biến chứng cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Theo ThS.BS Phạm Nguyên Tiến, khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, việc tự ý đặt bi hoặc can thiệp vào cơ quan sinh dục là hành vi cực kỳ nguy hiểm, có thể gây chảy máu, nhiễm trùng, rò niệu đạo, hoại tử, thậm chí mất hoàn toàn chức năng sinh dục.

Bác sĩ cho biết, không ít trường hợp sau khi thực hiện các thủ thuật này đã phải cắt bỏ phần tổn thương hoặc bị rối loạn cương cứng vĩnh viễn, xuất tinh sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và chất lượng cuộc sống.

Ông khuyến cáo, nam giới tuyệt đối không nên tự can thiệp hoặc tin theo các quảng cáo “đặt bi làm to dương vật”, “tăng khoái cảm” lan truyền trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu điều trị hoặc cải thiện chức năng sinh lý, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn đúng cách, đảm bảo an toàn và hiệu quả.