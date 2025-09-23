Ghép tạm tay đứt lìa vào chân, để cô gái mang song thai làm mẹ trọn vẹn

Ngày 23/9, TS.BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Dương (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, vừa qua các bác sĩ nơi này đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị một trường hợp bị tai nạn thương tâm.

Bệnh nhân là cô gái tên L.N.P. (gần 20 tuổi). Theo thông tin ban đầu, trước đó khi làm việc tại nhà máy, bệnh nhân bị tai nạn lao động với máy móc, gây dập nát vùng 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải.

Tai nạn khiến vùng tay phải của cô gái bị dập nát, đứt lìa (Ảnh: BV)

Bệnh nhân được sơ cứu tại cơ sở y tế ở phường Thuận An (TPHCM), sau đó chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chiều cùng ngày. Tại đây, nữ bệnh nhân được ghi nhận không sốc, đang mang song thai 23 tuần tuổi, có vết thương đứt lìa chi.

Bệnh nhân được hội chẩn nội viện lẫn liên viện với các chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học, Chấn thương chỉnh hình để lên phương án phẫu thuật.

"Cô gái chưa tròn 20 tuổi đang mang song thai bị tai nạn lao động nghiêm trọng. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho mẹ và song thai, nhưng mong ước của cô gái là giữ được bàn tay.

Chúng tôi đã dũng cảm quyết định “bảo quản” bàn tay tạm ở chân để chờ ghép lại, cho bệnh nhân có thêm cơ hội chăm sóc 2 con của mình bằng đôi tay người mẹ. Ê-kíp thực hiện điều này trong khả năng kiểm soát, để mọi việc có thể diễn ra an toàn trong hiện tại và cả thời gian sắp tới.

Trong tình huống này, sức mạnh tập thể vô cùng quý giá", bác sĩ Võ Thái Trung, khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết.

Bàn tay của bệnh nhân được các bác sĩ ghép tạm vào chân sau ca mổ kéo dài nhiều giờ đồng hồ (Ảnh: BV).

Ca mổ được thực hiện lúc 17h, kéo dài đến 3h ngày hôm sau. Hiện tại, người mẹ và 2 con trong bụng ổn, trong khi bàn tay ghép tạm ở vùng chân ổn. Dự kiến khi thai lớn trên 32 tuần tuổi, các bác sĩ sẽ tính đến phương án nối lại tay cho bệnh nhân.