TPHCM: Gia đình vắt chanh vào miệng, bệnh nhân ngưng tim không thể cứu chữa

Ngày 16/11, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện ở TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, vừa qua ông cùng các cộng sự đã tiếp nhận một trường hợp ngưng tim thương tâm.

Bệnh nhân là người đàn ông 52 tuổi (ngụ TPHCM). Khai thác bệnh sử, trước đó một ngày ông đã than mệt tại nhà, nhưng không đi khám mà tự mua thuốc uống.

Tối hôm sau, khi ngồi uống cà phê ông cảm thấy mệt hơn, nên tiếp tục tự dùng thêm liều thuốc cũ và nằm nghỉ. Khoảng 30 phút sau, bệnh nhân rơi vào hôn mê.

Lúc này, thay vì liên hệ lực lượng y tế ngay, gia đình lại báo người thân đang đi làm chạy về xem tình hình. Mãi đến khi người đàn ông đã ngưng thở, người nhà mới vội gọi cấp cứu.

"Khi chúng tôi đến, bệnh nhân đã tím tái, ngưng tim. Trong quá trình đặt nội khí quản cấp cứu, bệnh nhân trào ra rất nhiều nước cốt chanh và cả tép chanh.

Gia đình đã cố vắt chanh cho uống với hy vọng bệnh nhân tỉnh lại, nhưng việc này khiến người đàn ông khó thở nặng hơn, trì hoãn thêm việc hồi sức cấp cứu", bác sĩ Tuệ chia sẻ.

Sau 15 phút ê-kíp điều trị tích cực ép tim, bóp bóng, dùng thuốc và sốc điện, bệnh nhân có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên, kết quả chụp CT não tại bệnh viện cho thấy người đàn ông phù não nặng do thiếu oxy kéo dài.

Sau khi được các nhân viên y tế giải thích rõ tình trạng xấu, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà.

Tập huấn cấp cứu bệnh nhân ngưng tim tại TPHCM (Ảnh: BS).

Qua trường hợp trên, bác sĩ Tuệ khuyến cáo người dân đừng chủ quan với triệu chứng mệt bất thường, để không chậm trễ trong việc gọi cấp cứu, vì mỗi phút trôi qua, não sẽ chết thêm hàng triệu tế bào.

Đặc biệt, tuyệt đối không áp dụng mẹo "vắt chanh - trích máu", "cho uống gì đó" với suy nghĩ sẽ giúp bệnh nhân đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim hôn mê tỉnh lại, hay thử các cách dân gian, phương pháp phản khoa học.

"Những việc này không giúp gì, thậm chí làm nặng thêm tình trạng hít sặc, tắc nghẽn đường thở, nhiễm trùng huyết… và quan trọng hơn là làm mất thời gian hồi sức cấp cứu.

Khi bệnh nhân bất tỉnh, thở yếu hoặc không thở, việc duy nhất và đúng nhất là gọi 115 ngay. Những phút đầu tiên là thời khắc quyết định sự sống còn cho người bệnh", bác sĩ nhấn mạnh.