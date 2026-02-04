Chụp X-quang đủ 6 phút mới thanh toán: BHXH nói gì?

Mốc thời gian 6 phút chỉ để tham chiếu chuyên môn

Như Dân trí đã đưa tin, tại hội nghị triển khai công tác khám chữa bệnh năm 2026, do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 2/2 ở TPHCM, có đại diện bệnh viện phản ánh vấn đề trong quy định về thời gian chụp chiếu hình ảnh để đáp ứng quy định thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT).

Cụ thể, theo quy định hiện hành của Bộ Y tế (Quyết định 2775/QĐ-BYT), mỗi lần chụp X-quang phải có thời gian tối thiểu 6 phút, trong khi một ca siêu âm tim phải đủ 30 phút mới được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, ngược lại sẽ không được chi trả.

Thông báo của một cơ sở y tế về quy định chụp X-quang phải đủ 6 phút (Ảnh: B.S.).

Liên quan đến vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã cung cấp một số thông tin nhằm làm rõ căn cứ pháp lý và nguyên tắc thực hiện công tác giám định, thanh toán trong khám chữa bệnh BHYT theo quy định hiện hành.

Cụ thể, liên quan đến quy định về thời gian thực hiện quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, Quyết định số 2775/QĐ-BYT và Quyết định số 2776/QĐ-BYT ngày 29/8/2025 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.

Trong đó quy định thời gian thực hiện kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở tính phổ biến, thường quy tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo các hướng dẫn này, thời gian thực hiện một quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được tính từ khi người bệnh bắt đầu được thực hiện kỹ thuật đến khi có kết quả chẩn đoán, bao gồm các bước: thời gian chuẩn bị người bệnh, thời gian chụp, đọc phim, kết luận chẩn đoán. Ví dụ, thời gian tham chiếu đối với:

- Chụp X-quang xương khớp hoặc chụp phổi, bụng thường quy: khoảng 6-12 phút.

- Chụp X-quang dạ dày, đại tràng: khoảng 20-30 phút.

- Siêu âm ổ bụng, tuyến giáp: khoảng 6-15 phút.

"Các mốc thời gian nêu trong hướng dẫn có ý nghĩa tham chiếu chuyên môn, phục vụ tổ chức thực hiện và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Trong thực tế triển khai, căn cứ diễn biến lâm sàng, tình trạng người bệnh và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thời gian thực hiện kỹ thuật có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm theo hướng dẫn của Bộ Y tế", BHXH Việt Nam nêu.

Hiểu sai bản chất hướng dẫn?

Cơ quan BHXH thực hiện giám định và thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật y tế trên cơ sở hồ sơ, quy trình chuyên môn và thực tế triển khai tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

BHXH Việt Nam không ban hành thêm quy định ngoài các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thời không yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kéo dài thời gian thực hiện kỹ thuật một cách hình thức.

Việc hiểu hoặc áp dụng quy định theo hướng yêu cầu bác sĩ, kỹ thuật viên “chờ đủ thời gian” mới tiếp tục thực hiện ca kỹ thuật tiếp theo là chưa phù hợp với bản chất của hướng dẫn chuyên môn, có thể ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi và quyền lợi của người bệnh BHYT.

Để bảo đảm thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai và sự phát triển của khoa học công nghệ y tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình thực hiện, qua đó bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT.