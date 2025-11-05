Bắt chồng Đoàn Di Băng vì buôn bán kem giả: Sở Y tế Đồng Nai nói gì?

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Qua quá trình đấu tranh, các bị can đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khám xét tại hiện trường và trụ sở các công ty liên quan, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Công an áp giải bị can Nguyễn Quốc Vũ (Ảnh: CA ĐN).

Trong đó, bị can Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng) là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group - pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Đây được xác định là vụ án có tính chất nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 5/11, một đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, từ tháng 5 - thời điểm cơ quan chức năng phát hiện kết quả kiểm nghiệm sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) và sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body có vi phạm - Sở này đã cử lực lượng tiến hành kiểm tra, ghi nhận không còn sản phẩm nào liên quan được bán ở các cơ sở y tế và thị trường.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom cũ) – nơi hợp tác và sản xuất sản phẩm cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group – cũng bị dừng hoạt động vào thời điểm trên.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc cho công an. Sau đó, sai phạm liên quan đến sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo bị xử phạt hành chính.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, liên quan đến sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM xác nhận với phóng viên, trước đó cơ quan này đã tiến hành kiểm nghiệm mẫu kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số chống nắng SPF là 2,4, chỉ bằng 4,8% so với đăng ký và ghi trên bao bì sản phẩm (SPF50).

Theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, sản phẩm có định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa dưới 70% được xác định là hàng giả.