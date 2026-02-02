Chụp X-quang phải đủ 6 phút mới được bảo hiểm chi trả: Bộ Y tế nói gì?

Chụp X-quang đủ 6 phút mới được bảo hiểm chi trả: Nhiều bất cập

Tại hội nghị triển khai công tác khám chữa bệnh năm 2026, do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 2/2 ở TPHCM, có đại diện bệnh viện phản ánh vấn đề trong quy định về thời gian chụp chiếu hình ảnh để đáp ứng quy định thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT).

Cụ thể, theo quy định hiện hành của Bộ Y tế (Quyết định 2775/QĐ-BYT), mỗi lần chụp X-quang phải có thời gian từ 6 phút trở lên, còn một ca siêu âm tim phải đủ 30 phút mới được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, ngược lại sẽ không được chi trả.

Quy định này gây ra nhiều bất cập, bởi theo nhiều ý kiến chuyên môn, hiện nay các máy móc và kỹ thuật chụp chiếu hình ảnh đã phát triển ngày càng hiện đại. Cộng với trình độ cao của nhân viên y tế và tuỳ từng tình trạng bệnh, nhiều trường hợp chụp chiếu hình ảnh sẽ tiến hành rất nhanh.

Thông báo của một cơ sở y tế về quy định chụp X-quang phải đủ 6 phút (Ảnh: BS).

"Siêu âm thường chỉ 10-15 phút, có ca chỉ 2-3 phút nhưng lại quy định phải 30 phút/ca, nên mỗi máy siêu âm một buổi sáng chỉ làm được 8 ca, vượt quá số này không được bảo hiểm chi trả. Một quy định quá bất cập và vô lý, làm mất thời gian của cả bệnh nhân và bác sĩ", một bác sĩ phân tích.

Sẽ điều chỉnh cho phù hợp thực tế

Trả lời vấn đề trên, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, Bộ Y tế đã có các cuộc họp, trao đổi với các bên liên quan, đồng thời sẽ có văn bản chính thức gửi Bộ Tài Chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem lại giám định thanh toán BHYT trong chụp chiếu hình ảnh.

Cơ quan này và Hội Điện quang cũng ngồi lại với nhau để thống nhất về quy trình chuyên môn, từ đó điều chỉnh thời gian trung bình thực hiện kỹ thuật chụp X-quang và một số chẩn đoán hình ảnh cho phù hợp với thực tế, áp dụng trên phạm vi cả nước.

Khu chụp X-quang của một bệnh viện tại TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

TS.BS Nguyễn Trọng Khoa nhận định, việc chụp X-quang là cả quá trình gồm đến lượt chụp chiếu, tiếp nhận bệnh nhân, chuẩn bị máy móc, chụp và đọc - trả kết quả, chứ không chỉ là thời gian chạy máy. Do đó, không thể căn cứ thời gian này làm điều kiện để thanh toán BHYT.

Việc điều chỉnh quy định cho phù hợp thực tế tình trạng từng người bệnh là cần thiết. Bởi 6 phút là thời gian trung bình cho một ca chụp X-quang thông thường, không nên áp dụng điều kiện này cho tất cả các trường hợp trong giám định thanh toán bảo hiểm.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng lưu ý, khi chụp chiếu hình ảnh, điều quan trọng là bác sĩ không chỉ định sai gây lãng phí. Còn với quy trình chụp X-quang này, thời gian là định mức tương đối. Tùy tay nghề bác sĩ lẫn đặc thù ca bệnh mà có thời gian chụp khác nhau.

Bác sĩ theo dõi ảnh chụp phim của bệnh nhân (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước đó, vào tháng 9/2025, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ban hành công văn gửi các bệnh viện và Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc rà soát hướng dẫn quy trình kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.

Theo nội dung công văn, ngày 29/8/2025 Bộ Y tế có các Quyết định số 2775/QĐ-BYT và 2776/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.

Sau đó, Bộ Y tế đã nhận được công văn của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân kiến nghị một số nội dung liên quan đến 2 hướng dẫn trên.

Để tiếp thu, điều chỉnh các nội dung vướng mắc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo nội dung vướng mắc (nếu có) trước ngày 20/9/2025 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Sau thời gian trên, nếu không nhận được ý kiến trả lời thì được hiểu là đơn vị không có vướng mắc đối với 2 hướng dẫn trên.