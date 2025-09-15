Người đàn ông ở TPHCM nguy kịch sau khi ăn hàu sống

Trường hợp này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ từ thực phẩm tươi sống, đặc biệt đối với những người có bệnh nền.

Anh H. (40 tuổi, ngụ TP.HCM) bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau tức vùng thượng vị, buồn nôn và sốt nhẹ sau khi ăn nhiều hàu sống. Ban đầu, anh được chẩn đoán viêm tụy cấp tại một cơ sở y tế gần nhà, nhưng tình trạng không cải thiện sau vài ngày điều trị.

Khi được chuyển đến khoa Cấp cứu của một bệnh viện đa khoa tại TP.HCM, các bác sĩ ghi nhận anh H. có bụng trướng, sốt cao, khó thở và đặc biệt là dấu hiệu nhiễm trùng huyết – một biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lý Gia Cường cho biết, bệnh nhân bị viêm tụy cấp nặng, kèm theo tràn dịch ổ bụng và phổi, dẫn đến suy giảm hô hấp và huyết áp tăng cao. Tình trạng càng trở nên nghiêm trọng hơn do anh H. vốn có tiền sử béo phì, tăng mỡ máu và tăng huyết áp.

Anh H. được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) để điều trị với kháng sinh mạnh, thuốc chống viêm, giảm đau và thở oxy hỗ trợ. Trong những ngày đầu, bệnh nhân liên tục sốt trên 39 độ C, đau bụng dữ dội, không thể ăn uống và phải nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch.

Một trường hợp bệnh nhân được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Ảnh: BV).

Các bác sĩ đã theo dõi sát chức năng gan, thận, tim và thực hiện nhiều xét nghiệm để kiểm soát nguy cơ sốc nhiễm trùng và tổn thương đa cơ quan.

Sau hơn một tuần điều trị tích cực, anh H. bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, hết sốt, giảm đau bụng, thở dễ hơn và có thể uống nước đường, ăn cháo loãng. Khi các chỉ số sinh hiệu ổn định, bệnh nhân đã được xuất viện.

Bác sĩ Cường giải thích, viêm tụy cấp là tình trạng tuyến tụy bị viêm do các men tiêu hóa từ chính cơ thể tiết ra bị ứ đọng và tự “ăn mòn” mô tụy. Nguyên nhân thường gặp là do uống rượu, ăn nhiều thực phẩm giàu đạm và mỡ, hoặc nhiễm khuẩn từ thức ăn sống.

“Người béo phì thường có nguy cơ rối loạn mỡ máu và đặc biệt là tăng triglycerid – một trong những nguyên nhân gây viêm tụy cấp. Các món hải sản giàu đạm và chất béo có thể kích thích tụy tiết nhiều enzym tiêu hóa, nếu kèm yếu tố tắc nghẽn hoặc rối loạn mỡ máu sẽ dễ khởi phát bệnh.

Với người bệnh có sẵn bệnh nền tăng huyết áp và béo phì, nguy cơ biến chứng như suy hô hấp, suy đa cơ quan cao hơn, vì vậy cần được theo dõi sát”, bác sĩ phân tích.

Bác sĩ Cường khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các biểu hiện đau bụng sau ăn, đặc biệt là đau nhiều vùng bụng trên, sốt, buồn nôn hay khó thở, vì đây có thể là dấu hiệu của viêm tụy cấp.

Đồng thời, những người có sẵn các bệnh lý chuyển hóa như rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, béo phì cần cẩn trọng khi ăn hải sản sống hoặc các thực phẩm giàu chất béo, đạm.