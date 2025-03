466 triệu người trên toàn cầu bị nghe kém

Tại chương trình cập nhật kiến thức chăm sóc sức khỏe thính giác, nhân kỷ niệm Ngày Thính giác thế giới (3/3), tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), toàn cầu có khoảng 466 triệu người (5% dân số) bị nghe kém, trong đó 34 triệu trường hợp là trẻ em.

Ước tính đến năm 2050, số lượng này sẽ tăng gấp đôi (khoảng 1 tỷ người), tức cứ 10 người sẽ có 1 người bị nghe kém. Tổng chi phí tiêu tốn vào việc giải quyết mất thính lực cho các bệnh nhân lên đến 750 tỷ USD.

Bệnh nhân điều trị vấn đề thính giác tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo chuyên gia của WHO, một khi đã mất thính giác thì sẽ rất khó hồi phục. Mất thính giác không được điều trị có thể dẫn đến sự cô lập và có liên quan đến trầm cảm, lo lắng, mất trí nhớ, giảm khả năng vận động...

Nguyên nhân gây ra nghe kém có thể do di truyền, biến chứng lúc sinh, các bệnh nhiễm trùng bất kỳ, viêm tai, do sử dụng thuốc, tiếp xúc tiếng ồn và do tuổi tác. Các chuyên gia ước tính, 60% trường hợp nghe kém lúc nhỏ do những nguyên nhân có thể phòng tránh được.

Đáng chú ý, có đến 1,1 tỷ người trẻ (12-35 tuổi) có nguy cơ nghe kém do tiếp xúc tiếng ồn từ các thiết bị tiêu khiển. Ở Việt Nam, hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật, trong đó có gần 1 triệu trẻ em khuyết tật với hơn 40.000 trẻ em khiếm thính.

Chỉ 1/40 số trường hợp phát hiện điếc được cấy ốc tai điện tử

Theo bác sĩ Quang Minh, ngoài trẻ em, người lớn cũng là đối tượng rất cần quan tâm trong vấn đề nghe kém. Thực tế, người lớn được cấy ốc tai điện tử ở Việt Nam rất thấp, và nước ta cũng là quốc gia có mức độ bao phủ cấy ốc tai điện tử dưới 50%.

Một ca phẫu thuật cấy ốc tai điện tử tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM (Ảnh: BV).

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, đến nay đã có gần 800 người được cấy ốc tai điện tử. Mỗi năm, đơn vị thực hiện 50-70 ca cấy ốc tai, nhưng có 90% trường hợp là trẻ em.

Bác sĩ Quang Minh chia sẻ, đến nay chi phí phẫu thuật cấy ốc tai điện tử chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Trong khi đó, để thực hiện một ca cấy ốc tai điện tử tốn trung bình 500-700 triệu đồng cho một bên tai.

Chính vì rào cản về tài chính nên số trường hợp được mổ hiện nay rất ít. Mỗi năm, chỉ 1/40 số trường hợp phát hiện điếc ở nước ta được cấy ốc tai điện tử.

Trong khi đó, với trẻ câm điếc bẩm sinh, cấy ốc tai điện tử là giải pháp điều trị duy nhất, và phẫu thuật tốt nhất ở thời điểm trẻ dưới 1 tuổi. Vì vậy, các bác sĩ mong muốn trong tương lai, bảo hiểm có thể hỗ trợ chi trả viện phí cho kỹ thuật điều trị này.

Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM hy vọng bảo hiểm y tế có thể hỗ trợ chi phí phẫu thuật cấy ốc tai điện tử (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ khuyến cáo, để giảm tỷ lệ câm điếc bẩm sinh, người dân cần lưu ý vấn đề vệ sinh và an toàn thai kỳ. Sau khi trẻ sinh ra, việc vệ sinh mũi họng cần được quan tâm (như đeo khẩu trang, xịt rửa mũi 2 lần/ngày) vì vòm mũi họng và tai có sự thông nối. Việc chăm sóc tai và thính giác cần được ưu tiên suốt cuộc đời.

Đồng thời, cần tăng cường sức đề kháng của cơ thể, như tập thể dục, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, tránh tắm khuya gây suy nhược cơ thể; hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ có tiếng ồn cao, tiếng ồn kéo dài.