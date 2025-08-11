Số bước lý tưởng bạn nên đi bộ mỗi ngày

Nghiên cứu mới về số bước bạn cần đạt được mỗi ngày

Nếu bạn cảm thấy việc đạt được 10.000 bước mỗi ngày là điều bất khả thi, một hướng dẫn không xuất phát từ khoa học mà là từ một chiến dịch tiếp thị cực kỳ thành công ở Nhật Bản vào những năm 1960, thì bạn thật may mắn.

Nghiên cứu mới - được công bố trên tạp chí Lancet Public Health - cho thấy con số thực sự cần đạt được có thể thấp hơn nhiều so với 10.000.

Phân tích dữ liệu từ 57 nghiên cứu với sự tham gia của hơn 160.000 người trưởng thành, các nhà nghiên cứu đã liên hệ việc chỉ đi bộ 7.000 bước mỗi ngày (khoảng 5,6km) với việc giảm nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe.

Cụ thể, bao gồm tử vong do mọi nguyên nhân (giảm 47%), bệnh tim mạch (25%), ung thư (6%), tiểu đường tuýp 2 (14%), chứng mất trí nhớ (38%), trầm cảm (22%) và té ngã (28%).

Đi bộ là hình thức vận động cường độ thấp nên bạn có thể thực hiện hằng ngày (Ảnh: Media.post).

Nghiên cứu cho thấy tập thể dục ít vẫn tốt hơn là không tập thể dục, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nghiên cứu này chỉ ra rằng việc đi bộ 2.000 bước mỗi ngày, dù chỉ một chút, cũng có thể mang lại kết quả sức khỏe tốt hơn so với việc không tập gì cả.

“Đi bộ là một phần của việc tập thể dục, và tập thể dục là một phần của hoạt động hiếu khí”, Tiến sĩ Theodore Strange, Chủ tịch khoa y tại Bệnh viện Đại học Staten Island, chia sẻ với tờ The Post.

“Thể dục hiếu khí có nghĩa là đưa oxy đến tất cả các cơ quan trong cơ thể, các cơ bắp, não bộ. Vì vậy, bạn càng đi bộ nhiều, tuần hoàn máu càng tốt và điều đó có tác dụng sinh lý trong việc cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe”, chuyên gia này phân tích

Mặc dù ông tin rằng càng nhiều càng tốt, nhưng điều quan trọng là phải thực tế.

“Tôi là một vận động viên chạy marathon, vì vậy tôi luôn ủng hộ quan điểm càng nhiều thì càng tốt, đặc biệt là khi tập thể dục. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn phải cân nhắc đến lối sống của mọi người. Điều gì là điều có thể đạt được?”, TS Strange nói.

Ví dụ, 7.000 bước tương đương khoảng 5,6km, đi bộ với tốc độ khá nhanh khoảng 9 phút mỗi km, bạn có thể hoàn thành mục tiêu này trong khoảng một giờ.

“Vì vậy, nếu bạn nói với một người năng động và phải đi làm, chăm sóc con cái hoặc có nhiều nghĩa vụ khác, thì việc tập thể dục một giờ mỗi ngày, tương đương khoảng 7.000 bước, là hoàn toàn khả thi và có thể đo lường được, đồng thời có thể kết hợp vào lối sống của mọi người,” TS Strange nói.

Dưới đây là một số mẹo khác của ông:

- Đỗ xe xa hơn trong bãi đậu xe.

- Đi bộ ở nơi làm việc thay vì đi thang máy (miễn là đầu gối và hông của bạn có thể chịu được).

- Đi bộ đến cửa hàng thay vì lái xe nếu đủ gần.

- Một lựa chọn khác là lên lịch đi bộ hàng ngày giống như cách bạn ăn trưa hoặc ăn tối.

“Chúng ta nên thiết lập một thời điểm trong ngày để tích cực ra ngoài tập thể dục, dành thời gian cho việc đó. Tập thể dục phải trở thành một lối sống. Nó phải là một phần trong ngày của bạn”, ông nói.

Ngày nào cũng đi bộ có sao không?

Theo Everywell Health, đi bộ là hình thức vận động cường độ thấp nên việc mọi người đi bộ mỗi ngày là hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, nếu bạn thực sự nỗ lực trong việc đi bộ thì nên dành một ngày nghỉ ngơi mỗi tuần hoặc kết hợp các hình thức tập thể dục khác như đạp xe hoặc bơi lội vào thói quen của mình.

Thực tế, đi bộ 30 phút mỗi ngày hoặc hơn vào hầu hết các ngày trong tuần là cách tuyệt vời để cải thiện hoặc duy trì sức khỏe tổng thể của bạn.

Nếu bạn không thể dành 30 phút mỗi ngày, hãy nhớ rằng thậm chí những chuyến đi bộ ngắn thường xuyên hơn cũng có thể có ích. Đi bộ cùng những người khác có thể biến việc tập thể dục thành một dịp giao lưu thú vị.

Những người không nên đi bộ hàng ngày là những người bị thương hoặc mắc một số bệnh khiến việc đi bộ trở nên nguy hiểm hơn. Đi bộ hàng ngày là việc mà tất cả mọi người nên làm, dù trẻ, già, yếu, khỏe mạnh, béo phì, thừa cân…

Khi bắt tay vào một chương trình tập thể dục, đặc biệt nếu bạn chưa từng tập luyện trước đây, điều quan trọng là phải bắt đầu từ từ và tăng dần thời gian cũng như cường độ của bạn.

Một chiến lược tốt cho người mới bắt đầu là bắt đầu đi bộ không quá 15 phút với tốc độ tương đối dễ dàng (bạn sẽ biết mình đang đi đúng tốc độ khi bạn có thể nói cả câu đầy đủ mà không thở nặng nhọc). Sau đó, tăng thêm vài phút mỗi tuần, tăng tối đa 30 phút đi bộ với tốc độ nhanh. Bạn có thể nói cả câu đầy đủ nhưng thở bằng miệng thay vì bằng mũi.

Người lớn nên thực hiện 150 đến 300 phút hoạt động với cường độ vừa phải (chẳng hạn như đi bộ nhanh) mỗi tuần hoặc 75 đến 150 phút hoạt động với cường độ mạnh (chẳng hạn như chạy bộ) một tuần để có được những lợi ích sức khỏe đáng kể.