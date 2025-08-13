Mổ sớm "chọn giờ đẹp", em bé 37 tuần tuổi suy hô hấp không qua khỏi

Ngày 13/8, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về trường hợp rất đáng tiếc, em bé được sinh chủ động ở tuần thai 37 để "chọn giờ đẹp" bị suy hô hấp, suy tuần hoàn không thể qua khỏi.

Theo đó, em bé 2 ngày tuổi được chuyển đến Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng và được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng.

Các bác sĩ nỗ lực hồi sức tích cực, sử dụng các kỹ thuật cao như thở máy, dùng surfactant, thở iNO, trẻ vẫn không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Trẻ suy hô hấp vì sinh mổ chủ động sớm, được điều trị tích cực tại Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: T.T).

Khai thác bệnh sử được biết, em bé được mổ chủ động ở tuần 37 theo yêu cầu của gia đình để “chọn ngày giờ đẹp”. Ngay sau sinh, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, phải thở oxy và chuyển viện khẩn cấp.

Đáng nói, đây không phải trường hợp cá biệt. Trên thực tế, thời gian qua các bác sĩ ghi nhận không ít trường hợp tương tự, trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi được sinh mổ chưa có chuyển dạ, vì gia đình mong muốn “ngày giờ đẹp”.

Theo báo cáo tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em của Bộ Y tế năm 2022, tỷ lệ sinh mổ chiếm gần 37% tổng số ca sinh.

Cá biệt, có một số bệnh viện lên đến 50-60% - cao hơn nhiều lần so với mức 10-15% mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe của mẹ và trẻ sơ sinh nhằm hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Theo các bác sĩ, tỷ lệ sinh mổ tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc các gia đình chủ động lựa chọn ngày, giờ sinh; bên cạnh đó, những ca chuyển dạ có nguy cơ cao thường được bác sĩ chỉ định mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé…

Các chuyên gia y tế cảnh báo, sinh mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với sinh thường, gây lo ngại về sức khỏe lâu dài cho cả mẹ và bé.

Mổ lấy thai cũng có nhiều biến chứng hơn đẻ thường (có thể chảy máu rất nhiều do gây mê, nhiễm trùng vết mổ…). Đồng thời, nếu mổ lấy thai con thứ nhất thì đương nhiên khi sinh các con sau cũng sẽ phải thực hiện mổ lấy thai bởi vì tử cung có sẹo rồi thì tỷ lệ mổ tăng rất cao.

Ngoài ra, có một biến chứng rất hay gặp khác, đó là chửa lên trên sẹo mổ.

"Đặc biệt một biến chứng cực kỳ nặng nề mà chúng ta gặp tỉ lệ rất lớn, đó là rau cài răng lược. Bánh rau bám bất thường vào sẹo tử cung gây ra chảy máu trầm trọng. Vì vậy nên cân nhắc chỉ định mổ một cách hợp lý", một chuyên gia sản khoa cho biết.

Trong khi đó sinh thường qua đường âm đạo giúp mẹ phục hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ mất máu, viêm nhiễm hậu sản, tiết sữa sớm và tiết kiệm chi phí.

Với em bé, sinh thường hỗ trợ quá trình thích nghi với môi trường bên ngoài tốt hơn.

Nhờ áp lực co bóp khi chuyển dạ, chất nhầy trong phổi và đường hô hấp được đẩy ra, giảm nguy cơ suy hô hấp. Trẻ được tiếp xúc với hệ vi sinh có lợi từ đường âm đạo của mẹ, giúp phát triển hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, trẻ sinh thường dễ thực hiện da kề da và bú mẹ sớm ngay tại phòng sinh, từ đó tăng cường gắn kết tình cảm và hỗ trợ phát triển thể chất, cảm xúc ngay từ những giờ đầu đời.

Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo, mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng. Thay vì lo lắng chọn giờ sinh hay phương pháp can thiệp không cần thiết, mẹ bầu nên chủ động theo dõi thai kỳ định kỳ và lựa chọn cơ sở y tế uy tín với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, tuân thủ chỉ định của bác sĩ để "mẹ tròn, con vuông".