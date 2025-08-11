7 dấu hiệu sớm cảnh báo axit uric tăng cao trong cơ thể

Tình trạng axit uric cao, còn được gọi là tăng axit uric máu, đang gia tăng ở nhiều người trẻ tuổi hiện nay. Điều này xảy ra khi cơ thể sản xuất quá nhiều axit uric hoặc không đào thải đủ qua nước tiểu.

Axit uric được sản xuất trong cơ thể như một sản phẩm phụ của quá trình phân hủy purin. Nó thường có trong một số loại thực phẩm và đồ uống như thịt đỏ, hải sản và rượu. Vì vậy, việc phát hiện sớm nồng độ axit uric cao trong cơ thể là chìa khóa để kiểm soát và ngăn ngừa các biến chứng trong tương lai gần.

Đáng tiếc là hầu hết mọi người không nhận thấy một số dấu hiệu sớm của tình trạng axit uric cao trong cơ thể cho đến khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Dưới đây là một số dấu hiệu của tình trạng axit uric cao trong cơ thể bạn cần lưu ý:

Ăn thường xuyên các thực phẩm giàu purin, như thịt đỏ, nội tạng động vật, một số loại hải sản, rượu và đồ uống có đường, có thể làm tăng dần nồng độ axit uric (Ảnh: Shutter stock).

Đau khớp đột ngột, đặc biệt là ở ngón chân cái

Theo Times of Inida, một trong những dấu hiệu sớm nhất và phổ biến nhất của tình trạng axit uric cao trong cơ thể là đau khớp đột ngột và dữ dội - thường gặp ở ngón chân cái. Đau khớp đột ngột là dấu hiệu điển hình của bệnh gút.

Cơn đau thường đột ngột, sắc nhọn, có thể xảy ra vào ban đêm và có thể kèm theo đỏ, sưng hoặc đau nhức. Điều này xảy ra khi các tinh thể axit uric lắng đọng trong khớp, gây viêm.

Mặc dù tình trạng này thường ảnh hưởng đến ngón chân, nhưng đau khớp đột ngột cũng có thể xảy ra ở các bộ phận khác trên cơ thể như mắt cá chân, đầu gối hoặc ngón tay. Nếu bạn chưa từng gặp vấn đề về khớp trước đây và đột nhiên cảm thấy đau như vậy, bạn nên kiểm tra nồng độ axit uric và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Sưng và đỏ khớp

Đây là một dấu hiệu điển hình khác của các đợt bùng phát bệnh gút. Ngay cả khi bạn không cảm thấy đau dữ dội, tình trạng sưng nhẹ, nóng hoặc đỏ xung quanh khớp cũng có thể là dấu hiệu của sự tích tụ axit uric. Đây là phản ứng viêm sớm trước khi bị gút toàn phát. Khớp có thể bị cứng hoặc bóng do viêm.

Mệt mỏi và suy nhược

Bạn có cảm thấy mệt mỏi hoặc yếu ớt bất thường mà không rõ lý do không? Điều này đôi khi có thể là do nồng độ axit uric cao trong cơ thể. Tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể, do lắng đọng tinh thể axit uric, có thể làm suy giảm năng lượng và khiến bạn mệt mỏi.

Nếu bạn liên tục kiệt sức, ngay cả sau khi ngủ 7-8 tiếng, và cũng cảm thấy khó chịu ở khớp thì tình trạng mệt mỏi của bạn có thể liên quan đến sức khỏe chuyển hóa, bao gồm cả mất cân bằng axit uric trong cơ thể. Hãy đi khám sức khỏe để tìm hiểu vấn đề sức khỏe tiềm ẩn gây ra tình trạng này.

Đi tiểu thường xuyên hoặc thay đổi đột ngột về nước tiểu

Tần suất đi tiểu tăng lên, đặc biệt là vào ban đêm, có thể là dấu hiệu cho thấy thận đang làm việc quá sức để loại bỏ lượng axit uric dư thừa trong cơ thể. Nếu đi kèm với nước tiểu đục, có mùi hôi, sẫm màu hoặc thậm chí là máu, thì đó có thể là dấu hiệu của nồng độ axit uric cao trong cơ thể.

Bạn đừng bỏ qua dấu hiệu quan trọng này vì nó có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn về thận trong tương lai.

Cứng cơ

Axit uric cao cũng có thể gây cứng cơ hoặc đau cơ âm ỉ, đặc biệt là vào buổi sáng. Thông thường, đây không phải là tình trạng cứng cơ cục bộ hoặc dữ dội như đau khớp, nhưng nó có thể làm giảm sự linh hoạt và gây khó khăn cho các hoạt động hàng ngày. Đây là một dấu hiệu viêm tiềm ẩn của cơ thể.

Nếu bạn nhận thấy tình trạng cứng cơ này kèm theo các triệu chứng khác, đừng bỏ qua, hãy đi khám và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Các vấn đề về da hoặc bong tróc

Trong một số trường hợp, các tinh thể axit uric gần bề mặt da có thể dẫn đến bong tróc, ngứa, đặc biệt là xung quanh các khớp. Những người mắc bệnh gút mãn tính thậm chí có thể phát triển tophi - là những khối u cứng, có thể nhìn thấy dưới da.

Điều này thường xảy ra ở những trường hợp nặng hơn. Trong khi đó, da khô, kích ứng ở khớp là dấu hiệu sớm của nồng độ axit uric cao trong cơ thể.

Nếu bạn thấy những dấu hiệu này, đặc biệt là khi đi kèm với các triệu chứng khác, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến bác sĩ.

Sốt nhẹ và khó chịu

Sốt nhẹ kèm theo khó chịu cũng là một dấu hiệu tiềm ẩn của tình trạng axit uric cao, nguyên nhân chủ yếu là do viêm. Mặc dù ở mức độ nhẹ, những cơn sốt nhẹ này thường đi kèm với các cơn bùng phát khớp hoặc viêm nội tạng và chúng được kích hoạt bởi sự tích tụ axit uric trong cơ thể.

Nếu bạn cảm thấy không khỏe nhưng không thể xác định được nguyên nhân như nhiễm trùng hoặc cảm cúm, hãy cân nhắc kiểm tra nồng độ axit uric và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Cơ thể bạn tự nhiên sản xuất axit uric khi phân hủy các chất gọi là purin. Mặc dù purin không gây hại với lượng nhỏ, nhưng việc thường xuyên ăn các thực phẩm giàu purin, như thịt đỏ, nội tạng động vật, một số loại hải sản, rượu và đồ uống có đường, có thể làm tăng dần nồng độ axit uric.

Bạn nên duy trì chế độ ăn giàu các sản phẩm từ sữa ít béo, trái cây, anh đào, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các loại hạt và hạt giống, cà phê, cùng nhiều loại khác. Đồng thời, tránh thực phẩm chế biến sẵn và quá nhiều đường.