Tiệm bánh mì vỉa hè bị đề xuất phạt 80,5 triệu đồng do bán hàng nhiễm khuẩn

Ngày 12/8, ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết đã có kết quả về vụ 38 người dân nhập viện sau ăn bánh mì vỉa hè tại xã M'Đrắk.

Theo đó, ngày 18-20/7, Trung tâm Y tế M'Đrắk tiếp nhận hàng chục trường hợp bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Chủ tiệm bán bánh mì vỉa hè bị đề xuất phạt 80,5 triệu đồng (Ảnh minh họa: Bảo Trân).

Qua làm việc, có 38 bệnh nhân khai nhận có ăn mì vỉa hè tại tiệm bánh mì cô Thắm do bà Lương Thị Kim Thắm, trú tại xã M'Đrắk bán.

Phía Sở Y tế Đắk Lắk đã phối hợp xác minh và lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm. Kết quả, có 3 mẫu thực phẩm gồm chả lụa, sốt tương, nước sốt trứng không đạt yêu cầu do đều nhiễm vi khuẩn.

Theo ông Bích, UBND xã M'Đrắk đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở bánh mì cô Thắm và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt chủ tiệm bánh mì số tiền 80,5 triệu đồng do vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, Trung tâm Y tế M'Đrắk đã tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo các khoa, phòng, trạm y tế trên địa bàn xã, bộ phận truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân biết cách phòng chống ngộ độc thực phẩm, biết lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.