Căn bệnh làm mất cảm giác mùi

Hơn một năm qua, anh L.T. bất ngờ mất khứu giác, khiến chất lượng sống suy giảm rõ rệt.

Khoảng thời gian đó, anh lâm vào cảnh “ăn chẳng biết ngon, nguy hiểm chẳng hay biết”. Người đàn ông mất dần hứng thú với những bữa ăn, tinh thần sa sút, cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Anh không thể nhận ra mùi khói hay khí gas rò rỉ - những tín hiệu cảnh báo rủi ro trong sinh hoạt hằng ngày.

Dù đã đến các cơ sở y tế và thử nhiều phương pháp điều trị, khứu giác của anh vẫn không cải thiện. Gần đây, khi đọc tin tức, anh biết đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã điều trị thành công cho trường hợp mất mùi suốt 8 năm, nên quyết định đến nơi này.

ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương - Giám đốc chuyên môn của bệnh viện - đã trực tiếp thăm khám và chỉ định thực hiện chụp CT-scan cho bệnh nhân.

Người đàn ông cũng được nội soi tai mũi họng bằng hệ thống ống soi mềm Olympus hiện đại, với đường kính chỉ 2,6mm, cho phép quan sát sâu các hốc mũi nhỏ nhất để đánh giá chính xác tổn thương.

Kết quả cho thấy, anh T. bị vẹo vách ngăn mũi nghiêm trọng, đồng thời xuất hiện hàng loạt polyp mũi ở nhiều vị trí như xoang sàng, xoang hàm, xoang trán và khe mũi (nơi có dây thần kinh khứu giác).

Những tổn thương này chính là nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở, làm suy giảm khứu giác, từ đó dẫn đến tình trạng mất mùi của bệnh nhân.

Theo BS Khương, tình trạng suy giảm hoặc mất khứu giác có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm viêm nhiễm do cảm cúm, viêm xoang cấp, nghẹt mũi mạn tính hoặc bất thường về cấu trúc mũi như vẹo vách ngăn, polyp mũi, thậm chí là khối u.

Những yếu tố này đều góp phần cản trở luồng không khí đi qua vùng khứu giác, khiến người bệnh không còn khả năng cảm nhận mùi.

Với trường hợp mất mùi do viêm nhiễm, điều trị nội khoa bằng thuốc kháng viêm có thể giúp cải thiện. Nhưng khi nguyên nhân đến từ các tổn thương cấu trúc, việc phẫu thuật loại bỏ vật cản mới là giải pháp hữu hiệu để mở lại đường dẫn khí và khôi phục khứu giác.

Ca phẫu thuật "2 trong 1" phục hồi khứu giác hoàn toàn

Để giải quyết tình trạng tắc nghẽn đường thở, ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương cùng ê-kíp bệnh viện đã tiến hành đồng thời hai kỹ thuật trong cùng một ca phẫu thuật. Đó là nội soi chỉnh hình vách ngăn và nội soi mở xoang sàng - hàm - trán để loại bỏ polyp mũi.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn và cắt polyp cho anh T. (Ảnh: BV).

Trong quá trình mổ, ê-kíp sử dụng hệ thống Osseous Shaver, thiết bị hiện đại với đầu cắt siêu nhỏ và khả năng cắt - hút cùng lúc. Công nghệ này giúp loại bỏ mô bệnh nhẹ nhàng, giảm chảy máu và hạn chế tối đa tổn thương mô lành.

Nhờ cơ chế tưới rửa liên tục, thiết bị giúp khoang mổ luôn sạch để bác sĩ quan sát rõ và thao tác chính xác hơn, đồng thời rút ngắn thời gian gây mê.

Trải qua hơn 2 giờ phẫu thuật, toàn bộ vật cản được loại bỏ, đường thở của anh L.T. thông thoáng và cấu trúc mũi được bảo tồn tối ưu. Hậu phẫu 2 ngày, anh đã bắt đầu cảm nhận được một số mùi - dấu hiệu cho thấy khứu giác đang phục hồi.

“Tôi cảm nhận sự thay đổi rất rõ rệt sau phẫu thuật. Dù chỉ mới là những mùi hương cơ bản nhưng điều đó đã mang lại cho tôi rất nhiều hy vọng. Cảm ơn bác sĩ Khương đã điều trị được tình trạng này của tôi", bệnh nhân xúc động chia sẻ.

Sau 2 tuần kết hợp điều trị thuốc tại nhà, khứu giác của người đàn ông phục hồi hoàn toàn, sức khỏe ổn định, có thể nhận biết đầy đủ các mùi hương trong sinh hoạt hằng ngày, chất lượng cuộc sống cũng cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ kiểm tra đường thở cho người bệnh sau 1 ngày phẫu thuật (Ảnh: BV).

Bác sĩ Khương cho biết, mất khứu giác đôi khi chỉ là biểu hiện tạm thời của các tình trạng viêm nhiễm như cảm cúm, cảm lạnh hay viêm mũi xoang. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài và điều trị nội khoa không hiệu quả, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tìm đúng nguyên nhân.

“Người bệnh không nên chủ quan khi gặp tình trạng mất mùi kéo dài, vì điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến việc ăn uống mất ngon, tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm do không phát hiện được mùi ôi thiu, không nhận ra khói hay khí gas dễ dẫn đến tai nạn do cháy nổ.

Thậm chí, bệnh cũng gây căng thẳng, tâm lý lo âu và suy giảm chất lượng cuộc sống”, ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương nhấn mạnh.