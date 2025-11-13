Người đàn ông ở TPHCM bỗng hoại tử vùng kín nguy kịch vì căn bệnh hiểm

Tại Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên vừa diễn ra ở Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM), các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của nơi này đã thông tin về trường hợp người đàn ông gặp phải tình trạng hiếm gặp, tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách.

Bỗng dưng hoại tử vùng kín, tính mạng nguy kịch

Bệnh nhân là anh T. (44 tuổi, ngụ TPHCM). Khai thác bệnh sử, 7 ngày trước khi nhập viện, người đàn ông bắt đầu có cảm giác đau âm ỉ vùng bìu, kèm sưng và nóng. Chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng trên lan nhanh ra vùng đáy chậu - đùi trong, đồng thời bệnh nhân sốt cao liên tục, tiểu khó.

Khi vào viện, bệnh nhân lâm vào tình trạng hoại tử gần toàn bộ vùng kín (bìu và mặt sau dương vật).

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng bìu, tầng sinh môn của bệnh nhân bị phù nề và hoại tử lan rộng, với mô hoại tử màu xám đen, dịch mủ hôi lẫn giả mạc, tràn khí dưới da.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có tình trạng toan chuyển hóa, lactate (sản phẩm được tạo ra trong quá trình chuyển hóa tế bào) tăng. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 và viêm gan B mạn, nhưng điều trị không liên tục.

Dựa trên tất cả dữ liệu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hội chứng Fournier. Đây là tình trạng rất nguy hiểm, gây hoại tử da, mô vùng sinh dục cùng các vùng lân cận. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao.

Ngay lập tức, Bệnh viện Trưng Vương kích hoạt hội chẩn toàn viện để tiến hành phẫu thuật cấp cứu đa chuyên khoa cho người đàn ông.

Các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Trong đó, ê-kíp khoa Bỏng đảm nhiệm cắt lọc hoại tử da và mô dưới da vùng bụng, bẹn, bìu hai bên, tầng sinh môn, quanh hậu môn, đồng thời bảo tồn hai tinh hoàn, thân dương vật và cơ vòng hậu môn; khoa Niệu mở bàng quang ra da; khoa Ngoại tổng hợp mở hậu môn tạm.

Ca phẫu thuật căng thẳng chạy đua với thời gian, với sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của bác sĩ đã kết thúc thành công. Cùng với việc điều trị tích cực và chăm sóc vết thương kỹ lưỡng nhiều ngày, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, các vết thương hết nhiễm khuẩn.

Hiện tại, người đàn ông đã hồi phục ngoạn mục, có thể sinh hoạt và làm việc bình thường.

Căn bệnh hiếm gặp nhưng không được chủ quan

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ cho biết, quá trình điều trị, bệnh nhân được chăm sóc vết thương theo nguyên tắc kiểm soát nhiễm trùng, cắt lọc lặp lại và quản lý vết thương nâng cao bằng liệu pháp áp lực âm.

Sau mỗi lần cắt lọc, vết thương được rửa bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng để loại bỏ màng sinh học, giảm tải vi khuẩn và không độc tế bào. Bệnh nhân cũng liên tục được thay băng mỗi 48-72 giờ hoặc sớm hơn nếu có rò rỉ, dịch tiết tăng hoặc có mùi.

Bệnh nhân từ chỗ nguy kịch đã hồi phục ngoạn mục sau quá trình điều trị (Ảnh: BS).

Trong khi đó, da quanh vết thương được bảo vệ bằng phim chắn để tránh lở loét.

"Việc cắt lọc cơ học được thực hiện ngay khi nhập viện để loại bỏ toàn bộ mô hoại tử đến mô chảy máu sống của bệnh nhân.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục tiến hành cắt lọc nhiều lần cho đến khi nền vết thương sạch và có mô hạt tốt, để thuận lợi cho đóng kín vết thương, ghép da hoặc chuyển vạt", bác sĩ Đông phân tích về phương pháp điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, hoại tử Fournier là một bệnh hiếm gặp, nhưng khi đã biểu hiện thì biến chứng rất nhanh, đe dọa tính mạng.

Việc điều trị cũng đòi hỏi có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Do đó, người dân không nên chủ quan lơ là khi có các dấu hiệu nhiễm trùng ở xung quanh vùng sinh dục, đồng thời không tự điều trị hoặc tự chăm sóc tại nhà vì có thể làm cho tình trạng bệnh nặng hơn.

Thay vào đó, hãy đi khám tại cơ sở y tế gần nhất để được phát hiện và điều trị kịp thời. Ngoài ra, mọi người cần tập thói quen sống lành mạnh, tập thể dục rèn luyện sức khỏe, vệ sinh thân thể, dinh dưỡng hợp lý để hạn chế nguy cơ mắc bệnh...