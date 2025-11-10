Căn bệnh khiến bé trai ở TPHCM bỗng méo đầu sau sinh, phải mổ sọ não

Ngày 10/11, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật tạo hình sọ não cho một cháu bé 12 tháng tuổi.

Bệnh nhi là bé trai tên L.H.C. (trú tại TPHCM). Theo lời kể của người mẹ, sau khi chào đời, bé có dấu hiệu méo đầu dần. Sau khi gia đình đưa đến bệnh viện, bé được các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán dính khớp sọ.

Bệnh nhi được chuyển đến khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 để thực hiện phẫu thuật tạo hình. Gần hai tuần sau cuộc đại phẫu, gia đình vui mừng khi phần đầu của bé trai cân đối hơn trước.

Bác sĩ kiểm tra vùng đầu của cháu bé sau phẫu thuật (Ảnh: BV).

Theo BSCKI Nguyễn Thành Đô, quyền điều hành khoa Ngoại thần kinh, dính khớp sọ là dị tật khiến một hoặc nhiều khớp sọ đóng sớm, làm hộp sọ biến dạng và hạn chế không gian phát triển của não.

Có trẻ dính hai khớp vành hai bên, khiến đầu bị dẹp ngang, hay như trường hợp của bé C. bị dính khớp dọc giữa khiến đầu dài theo chiều trước - sau. Trong một số tình huống, trẻ dính khớp trán làm đầu có hình dạng tựa hình tam giác...

Do phần hộp sọ dị dạng sẽ gây cản trở không gian để não bộ phát triển, lâu dần trẻ có nguy cơ ảnh hưởng đến trí tuệ và hình dáng của phần đầu không cân đối, gây mất thẩm mỹ.

Bác sĩ Đô khuyến cáo, phụ huynh khi thấy trẻ sinh ra khi có bất thường hình dáng phần đầu nên đưa đến bệnh viện thăm khám sớm để có cách điều trị phù hợp, tùy theo loại dính khớp sọ. Khi xương còn mềm, việc thực hiện phẫu thuật sẽ dễ dàng hơn, cũng như tăng khả năng phục hồi.

Trẻ có bất thường hình dáng phần đầu nên được cha mẹ đưa đi khám sớm (Ảnh: BV).

Theo thống kê, đến nay khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp nhận và điều trị hơn 250 trường hợp trẻ mắc bệnh lý dính khớp sọ. Cùng sự tiến bộ của y học, các vật liệu và dụng cụ ngày càng được nâng cấp, giúp bác sĩ thuận lợi hơn để tăng cao số ca phẫu thuật mỗi năm.

Quá trình phẫu thuật, trẻ sẽ được bác sĩ cắt tách và định hình lại các mảnh xương sọ, giúp đầu tròn như trẻ bình thường khác. Đặc biệt, kỹ thuật này cũng đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả, giúp gia đình bệnh nhi được hỗ trợ rất nhiều trong vấn đề viện phí.