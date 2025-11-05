Căn bệnh khiến người đàn ông bỗng sống trong “thế giới không mùi” 8 năm

Những năm tháng sống trong “thế giới không mùi”

Cách đây gần 8 năm, anh T. (37 tuổi) xuất hiện những cơn nghẹt mũi kéo dài rồi nhận ra khứu giác của mình dần mờ nhạt. Cho đến một ngày, tất cả mùi hương bỗng biến mất.

Từ đó, anh sống trong “thế giới không mùi”, nơi mỗi hơi thở chỉ là sự trống rỗng. Dù vẫn ăn và hít thở, sinh hoạt như bao người, người đàn ông không còn cảm nhận được những điều tưởng như nhỏ bé nhất.

“Ban đầu, tôi và gia đình nghĩ đó chỉ là nghẹt mũi thông thường. Nhưng dù chạy chữa nhiều nơi, tình trạng vẫn không cải thiện. Những khi ngồi trước bữa ăn, tôi chẳng cảm nhận được gì, món ăn dù ngon đến đâu cũng trở nên vô vị.

Tôi thấy mình như bị tách khỏi thế giới xung quanh. Với người khác, việc ngửi thấy hương cà phê buổi sáng hay mùi chiếc áo mới giặt là điều bình thường. Nhưng với tôi, 8 năm qua điều đó chỉ còn là ký ức…”, anh T. chia sẻ.

Thời điểm gần như chấp nhận sống chung với tình trạng mất mùi, vì đi điều trị khắp nơi đều thất bại, anh T. được người quen giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Tại đây, anh được ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương - Giám đốc chuyên môn, người có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tai Mũi Họng - trực tiếp thăm khám.

Bác sĩ Nguyễn Trương Khương thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Kết quả nội soi và chụp CT-scan cho thấy, anh bị vẹo vách ngăn mũi nghiêm trọng, kèm polyp ở khe mũi hai bên và các xoang sàng, hàm, trán. Những “tác nhân thầm lặng” khiến đường thở bệnh nhân tắc nghẽn và khứu giác dần biến mất.

“Với trường hợp của anh T., điều trị nội khoa khó đạt hiệu quả bởi các tổn thương và polyp làm cản trở luồng khí. Giải pháp tối ưu là phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn kết hợp loại bỏ toàn bộ polyp, để giải phóng đường thở và mở ra cơ hội để anh khôi phục khứu giác”, bác sĩ Khương chia sẻ.

Ca phẫu thuật “2 trong 1” tìm lại khứu giác tưởng chừng đã mất

Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương cùng ê-kíp phẫu thuật tiến hành chỉnh hình vách ngăn mũi và nội soi mở các xoang, cắt bỏ polyp cho bệnh nhân.

Đây là ca mổ đòi hỏi độ tỉ mỉ và chính xác cao, bởi bác sĩ vừa phải khôi phục cấu trúc vách ngăn, vừa xử lý triệt để các yếu tố gây tắc nghẽn kéo dài. Với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại cùng đầu cắt - hút siêu nhỏ, các mô bệnh được loại bỏ chính xác, hạn chế chảy máu và giảm tối đa tổn thương mô lành.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn và cắt polyp cho anh T. (Ảnh: BVCC).

Từng thao tác đều được thực hiện tinh gọn, giúp rút ngắn thời gian gây mê và hỗ trợ người bệnh hồi phục nhanh chóng sau phẫu thuật. Chỉ sau 2-3 ngày, khi vết mổ giảm sưng và đường thở thông thoáng, anh T. bắt đầu cảm nhận được những mùi hương đầu tiên sau gần 8 năm tưởng chừng đã đánh mất.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngửi lại được mùi hương quen thuộc xung quanh. Cảm giác này tưởng chừng đơn giản, nhưng với tôi lại là một điều xa xỉ, như được trở về với cuộc sống”, anh T. xúc động chia sẻ.

Câu chuyện của anh không chỉ mang đến hy vọng cho những người cùng cảnh ngộ, mà còn là minh chứng cho năng lực chuyên môn và hiệu quả điều trị của Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nơi những ca bệnh phức tạp được tiếp cận bằng kỹ thuật tiên tiến và sự tận tâm trên toàn bộ hành trình chăm sóc.

Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn không ngừng ứng dụng công nghệ hiện đại và nâng cao chất lượng chuyên môn, khẳng định vị thế là địa chỉ y tế cho người bệnh không chỉ ở Việt Nam mà cả khu vực lân cận.

Bác sĩ kiểm tra đường thở cho người bệnh sau 1 ngày phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Qua ca bệnh trên, ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương chia sẻ thêm, mất mùi do polyp mũi hoặc cuốn mũi phì đại hoặc vẹo vách ngăn có thể được điều trị khỏi nếu được chẩn đoán đúng và can thiệp kịp thời.

“Trong nhiều trường hợp, tình trạng cảm lạnh, dị ứng hay viêm xoang nhẹ có thể tự hồi phục sau vài ngày. Nhưng nếu mất mùi kéo dài nhiều tuần, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ thăm khám và điều trị đúng hướng, tránh để bệnh tiến triển nặng hơn”, bác sĩ Khương đưa ra lời khuyên.