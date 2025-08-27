Cô gái 18 tuổi bỗng la hét rồi hôn mê nguy kịch, phải cấp cứu ở 4 bệnh viện

Ngày 27/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đang tiếp nhận điều trị một trường hợp nữ bệnh nhân mắc căn bệnh nguy hiểm có triệu chứng rất đặc biệt.

Bệnh nhân tên T. (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Khai thác bệnh sử, trước đó không lâu, cô gái đi rừng bẻ măng về nhà thì đột ngột lên cơn sốt, nên tự ra tiệm mua thuốc uống vì nghĩ cảm cúm thông thường.

Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, đồng thời xuất hiện các cơn co giật và nói sảng. Lúc này, gia đình hốt hoảng đưa T. đi bệnh viện địa phương cấp cứu.

Bệnh nhân T. tại bệnh viện (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhân được điều trị hạ sốt nhưng không thuyên giảm, đồng thời liên tục nói nhảm, không làm chủ được hành vi. Với các triệu chứng trên, phía bệnh viện điều trị ban đầu chuyển cô gái đến bệnh viện chuyên khoa Tâm thần để điều trị.

Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu, với triệu chứng la hét và mất ngủ triền miên. Lúc này, gia đình quyết định đưa T. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cầu cứu.

BS.CK2 Phạm Kiều Nguyệt Oanh, Phó trưởng khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng tri giác lơ mơ, rối loạn ý thức, xuất hiện các vận động bất thường như gồng cứng toàn thân, có động tác nhai miệng liên tục.

Quá trình nằm viện, nữ bệnh nhân nhanh chóng rơi vào hôn mê, phải đặt nội khí quản và thở máy.

Qua khai thác bệnh sử kết hợp thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, ê-kíp điều trị chỉ định chọc dò dịch não tủy và tầm soát u buồng trứng cho bệnh nhân. Kết quả ghi nhận cô gái có khối u quái buồng trứng và những thay đổi trùng khớp với căn bệnh viêm não tự miễn.

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau khi xác định tình trạng trên, phía Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã liên hệ với các đồng nghiệp ở bệnh viện chuyên khoa Sản để phối hợp đưa bệnh nhân đi phẫu thuật lấy khối u quái ở buồng trứng.

Hậu phẫu, bệnh nhân được dùng nhiều biện pháp can thiệp tích cực, trong đó có chỉ định thay huyết tương để điều trị bệnh viêm não tự miễn.

Trong trường hợp không đáp ứng, các bác sĩ sẽ tính đến phương án sử dụng kháng thể IVIg (Immunoglobulin) truyền tĩnh mạch, nhằm kiểm soát các rối loạn suy giảm miễn dịch cho bệnh nhân. Tuy nhiên, phương pháp này có chi phí rất cao, lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo bác sĩ Nguyệt Oanh, từ đầu năm đến nay khoa Nhiễm Việt – Anh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM ghi nhận 3-4 ca mắc viêm não tự miễn. Trong đó, có nữ bệnh nhân khác cũng mắc bệnh và được phát hiện có u buồng trứng như trường hợp trên.

Việc điều trị viêm não tự miễn tốn chi phí rất cao, với thời gian kéo dài (Ảnh: Hoàng Lê).

“U quái buồng trứng khiến cơ thể tiết ra kháng thể kháng NMDAR (một thụ thể quan trọng trong não bộ), gây viêm não tự miễn. Nhưng cũng có nhiều trường hợp không tìm ra nguyên nhân phát bệnh.

Người bị viêm não tự miễn cần thời gian khá lâu để hồi phục, thông thường là 1-3 tháng. Thậm chí có những trường hợp kéo dài đến 6 tháng, nên chi phí nằm viện rất tốn kém”, bác sĩ Oanh phân tích.