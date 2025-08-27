Cô gái 18 tuổi bỗng la hét rồi hôn mê nguy kịch, phải cấp cứu ở 4 bệnh viện
(Dân trí) - Đang khỏe mạnh, cô gái 18 tuổi xuất hiện các cơn co giật, la hét, không làm chủ được hành vi, phải vào hàng loạt bệnh viện cấp cứu, thậm chí bị nghĩ mắc bệnh tâm thần.
Ngày 27/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đang tiếp nhận điều trị một trường hợp nữ bệnh nhân mắc căn bệnh nguy hiểm có triệu chứng rất đặc biệt.
Bệnh nhân tên T. (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Khai thác bệnh sử, trước đó không lâu, cô gái đi rừng bẻ măng về nhà thì đột ngột lên cơn sốt, nên tự ra tiệm mua thuốc uống vì nghĩ cảm cúm thông thường.
Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, đồng thời xuất hiện các cơn co giật và nói sảng. Lúc này, gia đình hốt hoảng đưa T. đi bệnh viện địa phương cấp cứu.
Bệnh nhân được điều trị hạ sốt nhưng không thuyên giảm, đồng thời liên tục nói nhảm, không làm chủ được hành vi. Với các triệu chứng trên, phía bệnh viện điều trị ban đầu chuyển cô gái đến bệnh viện chuyên khoa Tâm thần để điều trị.
Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu, với triệu chứng la hét và mất ngủ triền miên. Lúc này, gia đình quyết định đưa T. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cầu cứu.
BS.CK2 Phạm Kiều Nguyệt Oanh, Phó trưởng khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng tri giác lơ mơ, rối loạn ý thức, xuất hiện các vận động bất thường như gồng cứng toàn thân, có động tác nhai miệng liên tục.
Quá trình nằm viện, nữ bệnh nhân nhanh chóng rơi vào hôn mê, phải đặt nội khí quản và thở máy.
Qua khai thác bệnh sử kết hợp thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, ê-kíp điều trị chỉ định chọc dò dịch não tủy và tầm soát u buồng trứng cho bệnh nhân. Kết quả ghi nhận cô gái có khối u quái buồng trứng và những thay đổi trùng khớp với căn bệnh viêm não tự miễn.
Sau khi xác định tình trạng trên, phía Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã liên hệ với các đồng nghiệp ở bệnh viện chuyên khoa Sản để phối hợp đưa bệnh nhân đi phẫu thuật lấy khối u quái ở buồng trứng.
Hậu phẫu, bệnh nhân được dùng nhiều biện pháp can thiệp tích cực, trong đó có chỉ định thay huyết tương để điều trị bệnh viêm não tự miễn.
Trong trường hợp không đáp ứng, các bác sĩ sẽ tính đến phương án sử dụng kháng thể IVIg (Immunoglobulin) truyền tĩnh mạch, nhằm kiểm soát các rối loạn suy giảm miễn dịch cho bệnh nhân. Tuy nhiên, phương pháp này có chi phí rất cao, lên đến hàng trăm triệu đồng.
Theo bác sĩ Nguyệt Oanh, từ đầu năm đến nay khoa Nhiễm Việt – Anh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM ghi nhận 3-4 ca mắc viêm não tự miễn. Trong đó, có nữ bệnh nhân khác cũng mắc bệnh và được phát hiện có u buồng trứng như trường hợp trên.
“U quái buồng trứng khiến cơ thể tiết ra kháng thể kháng NMDAR (một thụ thể quan trọng trong não bộ), gây viêm não tự miễn. Nhưng cũng có nhiều trường hợp không tìm ra nguyên nhân phát bệnh.
Người bị viêm não tự miễn cần thời gian khá lâu để hồi phục, thông thường là 1-3 tháng. Thậm chí có những trường hợp kéo dài đến 6 tháng, nên chi phí nằm viện rất tốn kém”, bác sĩ Oanh phân tích.
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), cho biết nhiều nghiên cứu trên thế giới đã tìm ra 28 loại kháng thể gây viêm não tự miễn, trong đó có kháng thể kháng NMDAR.
Khi người dân mắc bệnh, các kháng thể này sẽ hoạt động bất thường, tấn công nhầm vào tế bào và mô khỏe mạnh gây ra các triệu chứng tương ứng với khu vực bị tấn công, như mất trí nhớ, co giật tay chân, động kinh (dễ nhầm với tâm thần…).
Viêm não tự miễn NMDAR có tỷ lệ tử vong rất cao (gần như 100%) nếu không được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Nếu đã ở trong tình trạng nặng, việc điều trị rất khó khăn. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp ở phụ nữ trẻ và có liên quan đến u quái buồng trứng.
Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ phát hiện có u quái buồng trứng cần chú ý tầm soát kháng thể NMDAR. Với người dân nói chung, khi có tình trạng thay đổi thói quen, tinh thần, giảm trí nhớ, lên cơn co giật mà không rõ lý do hay có vận động bất thường không chủ ý, cần đi khám ngay ở các bệnh viện chuyên khoa để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.