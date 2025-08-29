Sợ mổ, uống thuốc nam: Khối u lớn gấp 3, di căn

Gánh hậu quả vì uống thuốc nam chữa ung thư

Cuối năm 2024, thấy có cảm giác nuốt vướng, ông D. (58 tuổi, quê Tây Ninh) đi khám thì phát hiện nhân giáp hai thùy. Tại một bệnh viện ở TPHCM, ông choáng váng khi được thông báo kết quả sinh thiết xác định ung thư tuyến giáp thể nhú, cần nhập viện sớm để phẫu thuật ngay.

“Tôi còn có thêm bệnh tim mạch, tiểu đường, gout. Nghĩ mổ xẻ càng nguy hiểm, gần nhà có người bị ung thư đi mổ về cũng chẳng sống thêm được bao lâu, nên tôi từ chối phẫu thuật, bỏ điều trị dù bác sĩ thuyết phục ung thư tuyến giáp thể nhú nếu mổ sẽ có tiên lượng sống tốt”, ông D. nói.

Sau khi về quê, bệnh nhân quyết định uống thuốc nam. Thời gian đầu, ông cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, nên kiên trì uống. Nhưng được vài tháng, sức khỏe bệnh nhân bắt đầu suy giảm, mất ngủ, từ nuốt nghẹn chuyển thành nuốt đau, việc ăn uống khó khăn.

Ông D. tại bệnh viện (Ảnh: BV).

Thời điểm trở lại TPHCM kiểm tra, kết quả chụp CT tại bệnh viện cho thấy cổ ông D. có nhân giáp thùy phải kích thước 3,5cm, nghi xâm lấn cơ trước giáp. Bên cạnh đó, hạch cổ hai bên xuất hiện nhiều, bên phải nhiều hơn bên trái, trong đó hạch lớn nhất gần 2cm.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại vú - Đầu mặt cổ, cho biết nếu người đàn ông mổ ngay khi biết mình mắc bệnh thì việc điều trị sẽ đơn giản hơn, khối u không di căn hai bên hạch.

Qua hội chẩn, các bác sĩ nhận định phẫu thuật là phương pháp điều trị khả quan nhất cho người bệnh. Ê-kíp điều trị cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch cổ hai bên.

Trong khi mổ, bác sĩ phát hiện khối bướu xâm lấn thần kinh hồi thanh quản phải, nên cố gắng bóc tách để bảo tồn, tránh khàn tiếng vĩnh viễn cho bệnh nhân. Các tuyến cận giáp cũng được giữ lại, giúp ông D. không bị hạ canxi máu sau phẫu thuật.

Hậu phẫu, bác sĩ chỉ định nam bệnh nhân uống i-ốt phóng xạ để diệt các tế bào ung thư còn sót lại. Một ngày sau mổ, ông thấy sức khỏe tốt, cơ thể hồi phục nhanh. “Nếu biết sớm, tôi đã chọn phẫu thuật thay vì uống thuốc nam”, bệnh nhân hối tiếc chia sẻ.

Ngoài phẫu thuật, không có phương pháp điều trị triệt để khác

Trước đó vào tháng 3, một nữ bệnh nhân 45 tuổi (quê Cần Thơ) cũng được bệnh viện ở TPHCM phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn muộn, do trì hoãn can thiệp.

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2022, thế giới có hơn 821.200 ca mới mắc và hơn 47.500 ca tử vong do ung thư tuyến giáp. Tại Việt Nam, ung thư tuyến giáp đứng thứ 6 trong những loại ung thư thường gặp, với tỷ lệ mắc là 4,8/100.000 dân.

Bệnh nhân chụp CT để tầm soát ung thư (Ảnh: BV).

Bác sĩ Tấn cho biết, vì nỗi sợ hãi “đụng dao kéo” nên nhiều người bệnh trì hoãn điều trị, khiến bệnh diễn tiến nặng. Hiện tại, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh ung thư có thể trị khỏi bằng đông y, thuốc nam, nhịn ăn…

Nhờ tiến bộ trong chẩn đoán, ung thư tuyến giáp được phát hiện sớm, và các phương pháp điều trị hiện đại giúp giảm tỷ lệ tử vong.

Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ năm 2010-2019 cho thấy, tỷ lệ tử vong vì ung thư tuyến giáp có xu hướng giảm ở nhiều vùng. Tại Đông Á, tỷ lệ này giảm khoảng 8%. và riêng Đông Nam Á khoảng 4%.

Theo bác sĩ Tấn, quá trình phẫu thuật ung thư tuyến giáp tiềm ẩn rủi ro tổn thương dây thanh quản gây khàn tiếng, mất tiếng hoặc mất máu nhiều. Tuy nhiên, những biến chứng này chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Nếu từ bỏ không can thiệp, người bệnh sẽ rơi vào khó thở, mất tiếng, ăn uống khó khăn, đồng thời tế bào ác tính có thể di căn đến phổi, xương, não. Các di căn này thường là nguyên nhân trực tiếp gây suy kiệt và tử vong.

“Với những bệnh như ung thư tuyến giáp, ung thư da, ung thư phần mềm, ung thư hắc tố, ngoài phẫu thuật sẽ không có phương pháp điều trị triệt để nào khác”, bác sĩ lý giải.

Các bác sĩ khuyến cáo, mặc dù ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt, diễn tiến chậm nhưng khi được chẩn đoán, người bệnh cần điều trị sớm để hạn chế việc u tăng kích thước, di căn, gây hậu quả nặng đến sức khỏe, tính mạng.