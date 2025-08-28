Đề xuất giá hơn 10.600 dịch vụ y tế ở TPHCM: Kết quả thẩm tra thế nào?

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM vừa báo cáo cấp trên kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Các giá dịch vụ thuộc 3 trường hợp: trong phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán; do ngân sách Nhà nước thanh toán; không thuộc danh mục do BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, do TPHCM quản lý.

Đề xuất giá hơn 10.600 dịch vụ kỹ thuật y tế

Qua thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết, Ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy, về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng sát với thực tế và phù hợp với quy định hiện hành. Số lượng và danh mục dịch vụ đề xuất giá bao gồm 10.649 dịch vụ kỹ thuật.

Việc quy định giá cụ thể đối với các dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập nhằm đảm bảo tính thống nhất về mức giá khám chữa bệnh trên toàn TPHCM sau sắp xếp, tạo điều kiện để các cơ sở y tế thực hiện các khoản thu đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Dự thảo Nghị quyết đầy đủ, cụ thể các nội dung về giá dịch vụ khám chữa bệnh, có tính bao quát và toàn diện, phù hợp với quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh ban hành năm 2023.

Các mức giá dịch vụ đề xuất theo dự thảo Nghị quyết được xác định đúng quy định, bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương, tiền công, phụ cấp cùng các khoản đóng góp theo quy định; bảo đảm không vượt quá giá tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Trong đó, chi phí tiền lương được tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng (chưa bao gồm quỹ thưởng).

Các giá dịch vụ khám chữa bệnh được nghiên cứu, so sánh, thống nhất, kế thừa về số lượng danh mục dịch vụ kỹ thuật và giá cụ thể của 3 khu vực (Vũng Tàu, Bình Dương, TPHCM) sau sắp xếp, để hợp nhất về số lượng danh mục dịch vụ kỹ thuật và giá khám bệnh, chữa bệnh trên toàn TPHCM.

Dự thảo Nghị quyết còn điều chỉnh giá khám bệnh, ngày giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Tâm thần; bỏ giá ngày giường của trạm y tế xã 64.100 đồng (theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương) vì trạm y tế xã không thực hiện khám điều trị nội trú.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (mới) khánh thành vào tháng 4 (Ảnh: Hoàng Lê).

Dự thảo Nghị quyết cũng tổng hợp danh mục dịch vụ kỹ thuật và cập nhật danh mục các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước của TPHCM (mới) thời điểm hiện nay.

Một số kiến nghị, đề xuất

Bên cạnh các nhận xét trên, Ban Văn hóa - Xã hội nêu một số ý kiến, kiến nghị cụ thể.

Thứ nhất, số lượng các giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm; giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ được ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết là khá nhiều.

Do đó, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Sở Y tế rà soát và chịu trách nhiệm với tính chính xác về nội dung, mức giá của từng loại danh mục, nhất là đối với giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm để triển khai, áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập ở TPHCM.

Sở Y tế TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Ban cũng đề nghị Sở Y tế tiếp tục rà soát các dịch vụ khám, chữa bệnh do cơ sở y tế của Nhà nước trên địa bàn quản lý, nhưng Bộ Y tế chưa quy định giá; dịch vụ mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành không thực hiện nhưng các cơ sở thuộc địa phương thực hiện, để tham mưu bổ sung theo quy định (nếu có).

Sau khi Nghị quyết ban hành, đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TPHCM quản lý khẩn trương có văn bản triển khai, thực hiện công khai bảng giá và thu giá dịch vụ khám chữa bệnh mới theo đúng quy định.

Ngoài ra, cần có chế độ giám sát, thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện.