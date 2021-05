Bộ Y tế tìm khẩn người đến 4 địa điểm tại Đà Nẵng

Dân trí Tối muộn ngày 3/5, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 39 tìm người đến quán Bar New Phương Đông, Karaoke TK, Khách sạn Phú An và Bệnh viện Hoàn Mỹ của Đà Nẵng.

Cụ thể, Bộ Y tế thông báo tìm tất cả những người đã đến các địa điểm sau tại Đà Nẵng:

- Bar New Phương Đông, 20 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu: ngày 28/4

- Karaoke TK, 733 Nguyễn Tất Thành, Xuân Hà, Thanh Khê: ngày 28/4

- Khách sạn Phú An, 48 Đường 2 Tháng 9, Bình Hiên, Hải Châu: từ ngày 29/4 đến ngày 1/5

- Bệnh viện Hoàn Mỹ, 291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê: ngày 2/5

Bộ Y tế đề nghị những người trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Đồng thời, gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình: 1900.9095 (Bộ Y tế), 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng).

Bên cạnh đó, cần khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

Trước đó, chiều 3/5, Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để điều trị.

Liên quan đến trường hợp này, chiều cùng ngày, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (nơi bệnh nhân điều trị ban đầu) đã lập hàng rào, lực lượng công an túc trực không cho người từ bên ngoài vào nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Bệnh nhân vào viện với biểu hiện ho sốt.

Trường hợp này là nam giới, sinh 1993, có địa chỉ thường trú tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam); nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn Phú An (đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng) từ ngày 28/4. Người này có lịch trình dày đặc, đã đến nhiều địa điểm tại Đà Nẵng và Hội An (tỉnh Quảng Nam) để giao hàng, uống cà phê, ăn bún thịt nướng, hát karaoke…

Nam Phương