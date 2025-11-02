4 giờ phẫu thuật cắt 6 bộ phận trong bụng rồi nối lại cho bệnh nhân 62 tuổi

Ngày 2/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cắt khối tá tụy mở rộng cho nữ bệnh nhân 62 tuổi. Đây là một trong những phẫu thuật khó nhất của ngoại khoa tiêu hóa, đòi hỏi xử lý đồng thời nhiều tạng trong ổ bụng và tái tạo lại toàn bộ đường tiêu hóa cho người bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt nối nhiều bộ phận trong ổ bụng bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Trước đó, bệnh nhân Đ.T.T. (SN 1963, trú xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng vàng da tăng dần, nước tiểu sẫm màu, phân bạc màu, ăn uống kém, mệt mỏi và sút cân. Người bệnh có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp và từng điều trị sán lá gan, khiến tình trạng sức khỏe chung không thật sự thuận lợi cho một ca đại phẫu.

Sau khi được thăm khám và làm đầy đủ xét nghiệm cận lâm sàng, người bệnh được chụp cộng hưởng từ ổ bụng, nội soi dạ dày - tá tràng sinh thiết và được Hội đồng ung thư tiêu hóa của bệnh viện hội chẩn và chẩn đoán tắc mật do ung thư biểu mô tuyến bóng Vater giai đoạn 2. Với tổn thương này, bệnh nhân được chỉ định điều trị triệt căn là phẫu thuật cắt khối tá tụy (Whipple).

Người bệnh sau đó được hồi sức, nâng cao thể trạng trước mổ. Trong ca mổ, ê kíp đã cắt đồng thời 6 cấu trúc trong ổ bụng gồm: một phần dạ dày (vùng môn vị), đầu tụy, ống mật chủ, túi mật, toàn bộ khung tá tràng, đoạn quai hỗng tràng đầu tiên, kèm nạo vét hạch vùng theo đúng nguyên tắc ung thư.

Tiếp đó, ê-kíp tiến hành lập lại lưu thông đường tiêu hóa bằng 3 miệng nối tinh vi trên cùng một quai ruột: Nối tụy - ruột để dịch tụy tiếp tục đổ xuống tiêu hóa thức ăn; nối mật - ruột để mật xuống ruột, tránh vàng da tái phát; nối dạ dày - ruột để người bệnh ăn uống trở lại bằng đường miệng.

Toàn bộ ca mổ diễn ra trong gần 4 giờ, không chảy máu bất thường, không xảy ra tai biến trong mổ. Sau mổ người bệnh được giảm đau ngoài màng cứng, tỉnh táo hoàn toàn. Diễn biến sau mổ rất thuận lợi, sức khỏe người bệnh đang dần bình phục trở lại.

BSCKII Nguyễn Thiên Thượng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình (trưởng kíp phẫu thuật) cho biết, khó nhất trong phẫu thuật cắt khối tá tụy không phải là cắt đi bao nhiêu, mà là nối lại thế nào để người bệnh có thể ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường, đồng thời đảm bảo yêu cầu điều trị ung thư.

"Việc bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện thường quy được kỹ thuật này giúp người dân Ninh Bình không phải chuyển lên tuyến trung ương, giảm rất nhiều chi phí và thời gian", bác sĩ Thượng nói.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, thành công của ca mổ này cho thấy bệnh viện đã làm chủ các phẫu thuật ngoại khoa chuyên sâu vùng gan - mật - tụy, từng bước khẳng định vai trò bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, phù hợp định hướng người dân Ninh Bình được điều trị bệnh nặng ngay tại địa phương.