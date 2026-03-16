Đi khám vì ngứa mắt, phát hiện rận mu bám chi chít trên lông mi

Ngày 16/3, Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận đã tiếp nhận và xử lý một trường hợp bị rận mu ký sinh trên mắt khá hy hữu.

Sáng cùng ngày, bà N.T.H. (SN 1972, trú tại xã Tân Kỳ) đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ khám trong tình trạng ngứa mắt, cộm, sưng đỏ quanh mí mắt và chảy nước mắt kéo dài.

Rận mu kí sinh trên lông mi (Ảnh: TTYT Tân Kỳ).

Qua soi mắt cho bệnh nhân dưới kính hiển vi, bác sĩ phát hiện dưới lớp vảy mi mắt có nhiều rận mu bám chi chít trên lông mi, trứng rận xếp thành từng chuỗi dọc theo sợi lông mi của người bệnh.

Bác sĩ đã vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ rận và trứng rận bám trên lông mi, kê thuốc điều trị, hướng dẫn bà H. vệ sinh cá nhân và hẹn tái khám định kỳ.

Theo bác sĩ Phan Thanh Hải, Khoa Mắt, Trung tâm Y tế Tân Kỳ, rận mu là loại côn trùng ký sinh hút máu, thường sống ở vùng lông mu, vùng sinh dục. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, chúng có thể ký sinh ở lông mi, lông mày, nách hoặc râu.

Rận mu có thể lây nhiễm qua hoạt động tình dục (hay gặp), ôm, hôn hay dùng chung khăn tắm, chăn, giường ngủ với người có rận.

Khi ký sinh trên cơ thể, rận mu có thể gây ra các triệu chứng như ngứa ngáy khó chịu. Rận mu ký sinh ở lông mi gây cộm mắt, chảy nước mắt, viêm bờ mi.

Khu vực rận mu kí sinh có nguy cơ viêm nhiễm nếu không điều trị kịp thời. Do vậy, khi bị ngứa hay có dấu hiệu bất thường ở mắt, người dân cần đến cơ sở y tế để kiểm tra, xử lý, tránh dụi mắt làm gia tăng nguy cơ gây viêm nhiễm hay tự ý mua thuốc về điều trị.