4 thói quen khi ngủ "tiếp tay" cho ung thư, tiểu đường

Theo các chuyên gia y khoa, chất lượng và thời gian ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hormone, hệ thần kinh và quá trình phục hồi của cơ thể. Khi giấc ngủ bị xáo trộn trong thời gian dài, nhiều cơ chế sinh lý quan trọng có thể bị rối loạn.

Theo Aboluowang, dưới đây là 4 thói quen ngủ phổ biến được các bác sĩ cảnh báo có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Thường xuyên ngủ quá muộn

Thói quen thức khuya, đặc biệt là ngủ sau 0h, có thể làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể. Nhịp sinh học đóng vai trò điều chỉnh nhiều chức năng quan trọng như tiết hormone, chuyển hóa năng lượng và hoạt động của hệ miễn dịch.

Giấc ngủ có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe (Ảnh: Getty).

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan mật Qian Zhenghong tại Bắc Kinh cho biết việc ngủ muộn kéo dài có thể làm tăng tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể.

Ngoài ra, thói quen này còn liên quan đến hiện tượng kháng insulin, khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết. Theo các dữ liệu lâm sàng được trích dẫn bởi bác sĩ Zhenghong, nguy cơ mắc tiểu đường có thể tăng tới 72% ở những người thường xuyên thức khuya.

Bên cạnh đó, thức khuya thường đi kèm với cảm giác đói vào ban đêm, khiến nhiều người có xu hướng ăn thêm bữa khuya. Điều này làm tăng lượng calo nạp vào và góp phần gây tăng cân nhanh chóng.

Các chuyên gia cũng cho biết ban đêm, đặc biệt khoảng 22 đến 23h, là thời điểm cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi tế bào. Khi ngủ quá muộn, quá trình tái tạo và sửa chữa tế bào có thể bị ảnh hưởng.

Ngủ trong môi trường có ánh sáng hoặc dùng điện thoại trước khi ngủ

Một thói quen phổ biến khác là để đèn ngủ, quên tắt đèn hoặc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ.

Theo TS Huang Xuan, chuyên gia y học tại Đài Loan (Trung Quốc), ánh sáng ban đêm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất melatonin, hormone quan trọng giúp điều hòa giấc ngủ và nhịp sinh học.

Ngay cả ánh sáng cường độ thấp cũng có thể làm giảm lượng melatonin được tiết ra. Khi hormone này suy giảm trong thời gian dài, cơ thể có thể rơi vào trạng thái rối loạn nhịp sinh học và tăng phản ứng viêm.

Ngoài ra, ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại, máy tính bảng hay màn hình điện tử cũng có thể gây kích thích hệ thần kinh, khiến não bộ khó bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

Việc sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ còn có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo, góp phần làm tăng tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.

Thiếu ngủ kéo dài

Ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm trong thời gian dài được xem là tình trạng thiếu ngủ mạn tính, có thể gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

Theo bác sĩ Yu Yalan tại Quảng Đông, các thống kê lâm sàng cho thấy những người thiếu ngủ có nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính cao hơn so với người ngủ đủ giấc.

Một trong những nguyên nhân chính là sự suy giảm của hormone melatonin, khiến hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, thiếu ngủ còn làm rối loạn hoạt động của nhiều hormone quan trọng trong cơ thể, bao gồm insulin và leptin, hormone giúp kiểm soát cảm giác đói.

Khi leptin giảm, cơ thể dễ xuất hiện cảm giác thèm ăn, đặc biệt là các thực phẩm giàu đường và năng lượng. Điều này khiến nguy cơ tăng cân và rối loạn chuyển hóa tăng lên.

Thiếu ngủ cũng làm tăng hormone cortisol, loại hormone liên quan đến stress. Nồng độ cortisol cao trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe làn da và quá trình lão hóa.

Giờ ngủ và giờ thức thất thường

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là lịch ngủ không ổn định, tức là lúc ngủ sớm, lúc ngủ muộn hoặc giờ thức dậy thay đổi liên tục.

Theo các chuyên gia, việc thay đổi giờ ngủ thường xuyên có thể khiến nhịp sinh học bị rối loạn, từ đó ảnh hưởng đến quá trình điều hòa hormone và chuyển hóa năng lượng.

Tiến sĩ Huang Xuan cho biết khi nhịp sinh học bị đảo lộn, cơ thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh quá trình chuyển hóa đường và chất béo. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tăng cân và rối loạn đường huyết.

Ngoài ra, sự mất ổn định của nhịp sinh học cũng có thể làm suy giảm hoạt động của nhiều cơ chế bảo vệ tự nhiên trong cơ thể.