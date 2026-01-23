Bệnh viện Việt Đức trao hơn 600 suất quà Tết sớm tới người bệnh

Ngày 23/1, Bệnh viện Việt Đức tổ chức chương trình "Xuân yêu thương, Tết sẻ chia", hướng tới những người bệnh đang điều trị trong dịp Tết sắp đến.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay, là cơ sở y tế đặc biệt, mỗi ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp đón hàng nghìn lượt người bệnh đến thăm khám, phẫu thuật và cấp cứu.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh cùng nhiều người bệnh tham dự chương trình "Xuân yêu thương, Tết sẻ chia" (Ảnh: My My).

Đội ngũ y bác sĩ luôn nỗ lực hết mình trong chuyên môn, tận tâm chăm sóc để người bệnh sớm hồi phục, được trở về sum họp cùng gia đình. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe chưa cho phép, vẫn còn nhiều người bệnh buộc phải ở lại bệnh viện trong những ngày Tết, mang theo nỗi nhớ nhà, nhớ người thân và cả những trăn trở vì bệnh tật.

Để chia sẻ, động viên tinh thần những bệnh nhân vẫn còn phải nằm viện điều trị trong những ngày cận Tết, chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” được tổ chức, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt.

Một em bé háo hức với phiên chợ sớm tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: My My).

Tại chương trình, phiên chợ xuân 0 đồng được mở, với 10 gian hàng gồm nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nằm điều trị tại Bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán như: sữa, bỉm, đồ ăn, đồ dùng cá nhân, áo ấm...

Ngoài ra, Bệnh viện cùng các nhà hảo tâm đã trao hơn 600 suất quà cho người bệnh với tổng giá trị lên tới hơn 2,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết, bên cạnh công tác chuyên môn, điều trị, bệnh viện luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, nhằm chia sẻ với những người bệnh khó khăn.

TS.BS Nguyễn Trọng Sơn, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, chia sẻ về hành trình nhân ái của bệnh viện trong năm 2025 (Ảnh: My My).

Trong năm 2025, bệnh viện đã kêu gọi, kết nối và đồng hành cùng các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn gần 40 tỷ đồng, góp phần giúp hàng nghìn người bệnh vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị.

Đặc biệt, những chuyến xe 0 đồng trong năm 2025 đã đi tổng cộng 51.000km trong năm, kịp thời đưa người bệnh về quê an toàn, đoàn tụ gia đình.