Chuyên gia khuyến cáo quy tắc “4 số 2” để giữ răng khỏe

Tại lễ mít tinh, đi bộ và phát động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới năm 2026 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/3, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết, sức khỏe răng miệng chính là một phần không thể tách rời của sức khỏe con người.

Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới năm nay có thông điệp “Nụ cười đẹp - Cuộc sống vui”. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên toàn cầu, khoảng 3,5 tỷ người đang sống chung với các bệnh răng miệng. Điều này khiến bệnh răng miệng trở thành nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay.

Tại Việt Nam, hơn 90% người dân từng mắc các bệnh lý răng miệng ở các mức độ khác nhau.

“Những con số này nói lên một thực tế rất rõ ràng: bệnh răng miệng không phải là vấn đề nhỏ của từng cá nhân, mà là một thách thức sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm đúng mức.

Điều đáng mừng là phần lớn các bệnh răng miệng đều có thể phòng ngừa được. Mỗi người dân cần có kiến thức đúng và duy trì những thói quen chăm sóc răng miệng khoa học”, Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh.

Theo ông, hiện nay hệ thống chuyên môn của ngành răng hàm mặt đã được chuẩn hóa với 360 quy trình kỹ thuật. Đồng thời, các y bác sĩ đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao trong phẫu thuật và chỉnh hình hàm mặt, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

Ở góc độ chiến lược, chăm sóc sức khỏe răng miệng không chỉ là một lĩnh vực chuyên môn riêng của ngành răng hàm mặt. Đó là một cấu phần quan trọng của y tế dự phòng và của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân.

“Một hệ thống y tế hiện đại không chỉ chữa bệnh tốt, mà còn phải giúp người dân phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ những thói quen nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày. Và chăm sóc răng miệng chính là một trong những thói quen quan trọng như vậy”, Thứ trưởng Thuấn nói.

Cụ thể, các cơ quan quản lý cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho các chương trình chăm sóc răng miệng cộng đồng. Các nhà trường cần giáo dục thói quen chăm sóc răng miệng cho học sinh ngay từ nhỏ. Quan trọng hơn hết, mỗi người dân hãy chủ động chăm sóc sức khỏe răng miệng cho bản thân và gia đình.

PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, cho biết, Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi thành viên trong cộng đồng cần quan tâm chăm sóc răng miệng cho trẻ em, bản thân, người thân và cho cộng đồng.

“Người dân thực hiện nguyên tắc “2:2:2:2”: Chải răng ít nhất 2 lần/ngày, mỗi lần chải răng ít nhất 2 phút, hạn chế ăn 2 giờ sau chải răng, khám răng định kỳ ít nhất 2 lần/năm”, PGS Bính nói.

Năm nay, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tiếp tục phát động Tháng khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho cộng đồng. Đến nay, đã có hơn 50 cơ sở răng hàm mặt công lập và tư nhân đăng ký hưởng ứng chương trình, sẽ khám cho hơn 47.000 trẻ em và người dân trên toàn quốc.