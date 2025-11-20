Ngày nhà giáo đặc biệt của 80 bệnh nhân ung thư

Chiều 19/11, Bệnh viện K, phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng, đã tổ chức buổi thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân đến 80 người bệnh là giáo viên, cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục, hiện đang điều trị tại ba cơ sở của bệnh viện.

GS.TS Lê Văn Quảng trao quà tới các bệnh nhân là những thầy, cô giáo (Ảnh: Trần Hà).

Tại Hội trường Bệnh viện K Tân Triều, Ban Giám đốc Bệnh viện K cùng lãnh đạo các khoa, phòng đã có buổi gặp gỡ ấm cúng, thăm hỏi, động viên và trao quà cùng 500.000 đồng tiền mặt cho 80 người bệnh.

Tương tự, tại cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp, đại diện lãnh đạo bệnh viện cũng đã đến tận giường bệnh để trao quà cho các thầy cô giáo đang điều trị.

Bà Trịnh Thị Tuyết, 53 tuổi, đến từ Quảng Ninh, đang điều trị ung thư buồng trứng tại Khoa Nội 1 Bệnh viện K, chia sẻ về 30 năm gắn bó với bục giảng.

Bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đội ngũ y bác sĩ: "Trong những ngày điều trị, tôi chứng kiến các y bác sĩ nhiều hôm bữa trưa thành bữa chiều... vì những giờ hội chẩn, những ca mổ quên ăn, quên ngủ. Được chứng kiến điều ấy mỗi ngày khi điều trị, tôi luôn biết ơn, cảm thông với các bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện".

Bà Tuyết cũng không giấu được sự xúc động khi nhận được lời chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam: "Nhận được lời chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi rất xúc động vì nhận được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện. Đây không chỉ là quà về vật chất mà thể hiện sự chia sẻ, thấu hiểu, trân trọng những người làm nghề giáo như chúng tôi mà quan trọng hơn là sự đồng hành khi chúng tôi đang ở giai đoạn khó khăn nhất".

Một trường hợp đặc biệt khác là cô giáo Bùi Thị Minh Trang, 35 tuổi, đến từ Hải Phòng. Chị phát hiện mắc ung thư vòm họng khi mang thai ở tuần 22 và sinh bé ở tuần 35. Chỉ 10 ngày sau sinh, chị đã phải bắt đầu điều trị hóa chất mũi đầu tiên tại Bệnh viện K, rời xa hai bé gái còn nhỏ và một bé trai vừa chào đời để chiến đấu với bệnh tật. Chị Trang đã cống hiến 12 năm cho sự nghiệp giáo dục mầm non.

Chị Trang chia sẻ: "Ngày hôm nay nhận sự quan tâm của bệnh viện, của các đồng bệnh, tôi càng tự nhủ phải cố gắng đến cùng để điều trị, sớm trở về với con, bé vừa đầy tháng được ít ngày, mong muốn được ôm con làm điểm tựa cho 3 đứa con thơ, tôi cũng nhớ những ngày tháng được đi dạy, được đến lớp, đi làm mỗi ngày cùng đồng nghiệp. Tôi vẫn hy vọng một ngày không xa..."

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đền ơn đáp nghĩa mà Ban Lãnh đạo Bệnh viện K luôn chú trọng.

"Đây cũng là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ, cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện K về truyền thống của dân tộc; là động lực để các thế hệ thầy cô trong bệnh viện phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho các bác sĩ trẻ noi theo", ông nói.