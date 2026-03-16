Vụ ông lão cụt tay kẹp rắn sau khi bị cắn: Bác sĩ khuyến cáo cách xử trí

Ngày 16/3, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang tiếp tục điều trị, truyền huyết thanh cho trường hợp người đàn ông 79 tuổi bị rắn độc cắn ở xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Đại Lộc cũng xác nhận, đã tiếp nhận thông tin về trường hợp bị rắn cắn này. Ông lão bị cụt 2 tay, gia đình thuộc diện khó khăn. Chính quyền địa phương đang lên phương án để thăm hỏi gia đình bệnh nhân.

Con rắn được người dân chụp hình lại (Ảnh: Vỹ Nguyễn).

Theo cảnh báo của Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, các loài rắn độc thường gặp tại miền Trung gồm rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ mang đất, rắn học trò (rắn lửa) và rắn cạp nia. Nọc độc của chúng có thể gây chảy máu nặng, hoại tử da cơ, tê liệt hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

BS Hoàng Hữu Hiếu, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng), khuyến cáo khi bị rắn cắn, người dân cần bình tĩnh và xử trí đúng cách để tránh nọc độc lan nhanh.

Nạn nhân nên nằm yên, hạn chế cử động, không rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá thuốc vì dễ gây nhiễm trùng hoặc hoại tử, có thể dẫn đến phải cắt cụt chi.

Đồng thời, cần cố định chi bị cắn bằng nẹp, giữ thấp hơn tim. Người dân có thể rửa nhẹ bằng nước sạch, xà phòng nhưng không nên chà xát mạnh. Sau đó, dùng bông gạc sạch băng nhẹ vết thương và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ Hiếu lưu ý, nếu có thể, nên ghi nhớ hoặc chụp lại hình dạng con rắn để bác sĩ dễ nhận dạng. Điều quan trọng là tuyệt đối không đuổi bắt hay cầm rắn bằng tay trần.

Bác sĩ cũng khuyên người dân cần giữ vệ sinh môi trường, thận trọng trong sinh hoạt hằng ngày. Khi dọn dẹp, nên mặc quần áo dài, đi ủng, mang găng tay, dùng gậy gõ nhẹ phía trước để xua rắn trước khi bước vào khu vực rậm rạp, không thò tay, chân vào hang hốc, đống củi, rơm rạ hoặc nơi ẩm tối.

Người dân khi đi lại ban đêm, cần mang theo đèn pin để quan sát đường đi. Nếu phát hiện rắn trong nhà, phải giữ khoảng cách an toàn và liên hệ người có chuyên môn xử lý, không tự bắt hay tiêu diệt rắn.

Như Dân trí thông tin, ngày 16/3, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi, bị cụt tay, kẹp theo một con rắn dài đi trên đường. Khi quay lại gần, có thể thấy con rắn đã cắn vào khuỷu tay của người này.

Anh V.N., người đăng tải clip cho biết sự việc diễn ra vào sáng cùng ngày, người đàn ông này trú tại xã Đại Lộc. Theo anh N., dù bị thương người đàn ông vẫn kẹp con rắn để mang về nhà và được người thân chở đến bệnh viện cấp cứu.