Bé gái sơ sinh mắc dị tật tắc tá tràng hiếm gặp

Trước đó, sản phụ Đ.T.M.T. (SN 1988, trú tại xã Cồn Tiên, Quảng Trị) nhập viện để sinh con. Quá trình theo dõi, các bác sĩ ghi nhận thai nhi có biểu hiện suy dinh dưỡng.

Bé gái sau quá trình điều trị tắc tá tràng đã ổn định sức khỏe (Ảnh: Ngọc Châu).

Con gái chị T. chào đời chỉ nặng 2,1kg, xuất hiện các triệu chứng nôn nhiều, mất nước và rối loạn điện giải. Kết quả thăm khám và chụp X-Quang cho thấy bệnh nhi bị tắc tá tràng.

“Đây là ca bệnh khó và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ đủ tháng nhưng suy dinh dưỡng bào thai khiến dự trữ năng lượng thấp, hệ miễn dịch yếu, kết hợp với tắc nghẽn tiêu hóa cấp tính làm tăng nguy cơ tử vong và các biến chứng nặng nếu không được can thiệp kịp thời”, BS Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, các bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị hồi sức tích cực, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải và sử dụng kháng sinh, theo dõi sát để lựa chọn thời điểm phẫu thuật.

Nguyên nhân tắc tá tràng ở cháu bé được đội ngũ y tế xác định do tụy hình nhẫn (một dị tật bẩm sinh hiếm gặp). Dị tật này khiến mô tụy bao quanh tá tràng, gây hẹp và tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Các bác sĩ đã phẫu thuật nối tá tràng nhằm khôi phục lưu thông tiêu hóa cho bệnh nhi. Sau ca mổ, cháu bé bú được sữa mẹ, vết mổ khô, tiến triển tốt, sức khỏe ổn định và có thể xuất viện.