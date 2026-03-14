Ba người phải đi cấp cứu sau khi ăn vếch bò um cà đắng ở quán nhậu

Tối 13/3, ông Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), cho biết bác sĩ đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị phản vệ liên quan đến thức ăn. "Sau khi xử lý ban đầu, tình trạng của các bệnh nhân đã ổn định và được theo dõi tại bệnh viện", ông Nhựt thông tin.

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 12/3, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận 3 bệnh nhân gồm: N.V.P. (34 tuổi), N.H.Đ. (43 tuổi) và T.M.H. (33 tuổi), đều trú tại tỉnh Quảng Ngãi. Những người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tức ngực, khó thở, nổi ban đỏ, nôn ói, sưng nề mặt và môi.

Theo lời khai của các bệnh nhân, trưa 12/3, một nhóm 12 người (trong đó có cả 3 bệnh nhân) ghé vào quán nhậu M.L. trên tỉnh lộ 5, Tổ dân phố 2 Cư Êbur (Buôn Ma Thuột) để ăn nhậu.

Quá trình ăn nhậu, khi vừa thử món vếch bò um cà đắng là món ăn đặc trưng của Tây Nguyên, cả 3 người đều bị tê bỏng lưỡi, sưng nề mặt, nôn ói và khó thở. Ngay khi xuất hiện các triệu chứng, nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngoài 3 người phải nhập viện, có 4 người khác trong nhóm chỉ bị dị ứng nhẹ như tê lưỡi, ngứa miệng... do chỉ nếm thử nước dùng của món này. Người nhà của các bệnh nhân đã mang theo món đang ăn dở vào bệnh viện để bác sĩ thuận lợi trong quá trình thăm khám.

Theo bác sĩ Huỳnh Thị Đoan Dung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân vào Khoa cấp cứu, được chẩn đoán phản vệ độ 2. Tiếp đó, các bệnh nhân được đưa vào khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để điều trị.

"Tình trạng của cả 3 bệnh nhân đã thuyên giảm, ổn định hơn nên đã được chuyển qua khoa Nội tổng hợp để chăm sóc", bác sĩ Dung cho hay.

Bác sĩ Dung cho rằng bất cứ loại thức ăn nào cũng có thể gây phản vệ, các trường hợp trên đã đến bệnh viện nhanh chóng, được điều trị kịp thời nên tình trạng đã ổn định. Có một số trường hợp phản vệ nếu không được điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm tính mạng vì đường thở bị tắt nghẽn.