Người đàn ông xông vào phòng cấp cứu, cầm bút đòi chọc vào mặt nữ bác sĩ

Ngày 15/10, ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Diễn Châu, xác nhận vụ việc gây bức xúc xảy ra tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Diễn Châu vào tối 14/10, khi một người nhà bệnh nhân có hành vi đe dọa tấn công nữ bác sĩ trực.

Theo đó, một bệnh nhân ở xã Minh Châu (Nghệ An) được đưa vào cấp cứu với các triệu chứng bị chuột cắn và sốt. Trong quá trình nhân viên y tế đang thực hiện thủ tục hành chính, hỏi số điện thoại người nhà để ghi hồ sơ, một người đi cùng bệnh nhân bất ngờ tỏ thái độ khó chịu và không hợp tác.

Hình ảnh người nhà bệnh nhân có hành vi tấn công bác sĩ trực tại Bệnh viện đa khoa Diễn Châu (Ảnh cắt từ clip).

Người này sau đó chạy vào phòng cấp cứu, giật bút từ tay nhân viên y tế và lớn tiếng đe dọa sẽ “chọc vào mặt” nữ bác sĩ đang làm nhiệm vụ. Hành vi này đã được camera an ninh ghi lại.

Ông Hồ Ngọc Thái cho biết, nữ bác sĩ bị đe dọa mới ra trường được hai năm và đã khóc cả đêm vì hoảng sợ sau sự việc. “Vụ việc ảnh hưởng lớn đến tinh thần của đội ngũ nhân viên y tế”, ông Thái nhấn mạnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Diễn Châu đã báo cáo công an xã vào cuộc điều tra, xử lý.