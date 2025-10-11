Hai ca mổ “không cấp cứu” đầu tiên đánh dấu bước tiến y tế Côn Đảo

Sáng 11/10, Sở Y tế TPHCM cho biết Trung tâm Y tế (TTYT) Quân dân y Đặc khu Côn Đảo đã chính thức bắt đầu triển khai các ca phẫu thuật theo chương trình.

Theo đơn vị này, đây là những ca phẫu thuật có kế hoạch, không khẩn cấp, được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện theo lịch định sẵn, nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực y tế trên đảo.

Trong đợt đầu tiên, các bác sĩ luân phiên từ Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) ra công tác tại Côn Đảo đã thực hiện thành công hai ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho hai phụ nữ.

Đây là những ca phẫu thuật nội soi chương trình đầu tiên được triển khai tại TTYT Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng dịch vụ điều trị ngoại khoa chất lượng cao đến với người dân nơi đảo xa.

Ê-kíp bác sĩ luân phiên công tác lần thứ 2 đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật chương trình đầu tiên tại Côn Đảo (Ảnh: Sở Y tế).

Những ca mổ theo chương trình đầu tiên

Trường hợp đầu tiên là bà L.T.K. (53 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau quặn dữ dội vùng hạ sườn phải, các cơn đau xuất hiện sau bữa ăn. Kết quả siêu âm và cận lâm sàng ghi nhận trong túi mật có sỏi với kích thước lớn nhất khoảng 15mm.

Do bệnh nhân từng có tiền sử mổ mở thai ngoài tử cung vỡ năm 2000, các bác sĩ dự đoán khả năng xuất hiện dây dính trong ổ bụng, có thể gây khó khăn cho quá trình phẫu thuật. Sau khi hội chẩn trực tuyến với chuyên gia Bệnh viện Bình Dân, ê-kíp thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho bà K.

Ê-kíp phẫu thuật gồm BSCK2 Vũ Khương An (Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Bình Dân) là phẫu thuật viên chính; BSCK1 Nguyễn Hữu Tài (Bệnh viện Hùng Vương), BSCK2 Lê Uy Phương (Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình) và BSCK2 Nguyễn Thị Thanh Trúc (Phó Trưởng khoa Gây mê Hồi sức 1, Bệnh viện Bình Dân).

Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách và bộc lộ rõ cấu trúc tam giác gan mật, tiến hành cắt túi mật an toàn. Người bệnh có tiên lượng tốt, hồi phục ổn định.

Trường hợp thứ hai là bà V.T.B.N. (51 tuổi) với triệu chứng đau quặn và âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài nhiều năm, đặc biệt sau bữa ăn. Kết quả thăm khám tại TTYT Quân dân y Đặc khu Côn Đảo phát hiện cụm sỏi túi mật kích thước khoảng 22mm. Bệnh nhân bày tỏ mong muốn được phẫu thuật nội soi ngay tại địa phương.

Khó khăn nảy sinh khi bà N. bị viêm khớp thái dương - hàm, hạn chế khả năng há miệng, có thể gây trở ngại cho việc gây mê. Nhận thấy điều này, BS Thanh Trúc đã hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia Bệnh viện Bình Dân. Một bộ dụng cụ đặt nội khí quản khó đã được gửi ra Côn Đảo để hỗ trợ ca mổ.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng phối hợp hội chẩn cùng BS Nguyễn Hoàng Việt Hùng (Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM) đang luân phiên công tác tại đảo, giúp quá trình gây mê và phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Cả hai người bệnh đều có giai đoạn hậu phẫu nhẹ nhàng, sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện sau hai ngày và được hẹn tái khám định kỳ để theo dõi tiến triển hồi phục.

Bước tiến mới của y tế Côn Đảo

Đại diện Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, 2 ca phẫu thuật theo chương trình là bước tiến mới của y tế Côn Đảo, không chỉ sẵn sàng phẫu thuật cấp cứu ngay cho những trường hợp nguy kịch mà còn chủ động lên lịch mổ hàng tuần cho các bệnh lý cần can thiệp ngoại khoa khác, kể cả những bệnh lý phức tạp.

Điều này không khác gì hoạt động của một bệnh viện cấp chuyên khoa hiện nay.

Sắp tới, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân sẽ hỗ trợ TTYT Quân dân y đặc khu Côn Đảo chuẩn hoá quy trình gây mê, dự phòng đầy đủ các tình huống xảy ra trong khi phẫu thuật chương trình những trường hợp khó.

Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng gây mê hồi sức cho TTYT địa phương có chất lượng quy chuẩn tương tự đang triển khai ngay tại Bệnh viện Bình Dân.

Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bác sĩ nhóm 2 đang luân phiên công tác tại Côn Đảo đã triển khai thành công phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho người bệnh đang sinh sống tại đây.

Đặc biệt, Sở Y tế đánh giá cao sự chỉ đạo chuyên môn từ xa của lãnh đạo và các chuyên gia phẫu thuật và gây mê của Bệnh viện Bình Dân giúp chuẩn hoá các quy trình phẫu thuật và gây mê cho TTYT Quân dân y đặc khu Côn Đảo.