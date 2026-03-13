Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh kem được tặng: Phát hiện vi khuẩn Salmonella

Liên quan đến vụ việc hàng chục người có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bánh kem được tặng , ngày 13/3, Sở Y tế tỉnh An Giang đã có văn bản báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh về số nạn nhân và nguyên nhân ban đầu.

97 người có triệu chứng ngộ độc

Theo báo cáo từ Sở Y tế, nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, một ngân hàng có chi nhánh nằm trên TP Rạch Giá, tỉnh An Giang đã đặt mua bánh kem và bánh bông lan trứng muối để làm quà tặng cho các đối tác, khách hàng trên địa bàn.

Sau khi ăn bánh, nhiều cán bộ, nhân viên tại các đơn vị này xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và phải nhập viện cấp cứu.

Chiếc bánh kem mà ngân hàng V. tặng khách hàng, đối tác (Ảnh: Phương Vũ).

Kết quả điều tra của Sở Y tế ghi nhận tổng cộng 98 người đã ăn bánh kem, trong đó có 97 người xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Có 43 trường hợp phải nhập viện điều trị. Tất cả bệnh nhân có triệu chứng tương đồng ở mức độ nhẹ đến trung bình, không có trường hợp tử vong.

Đến 7h sáng ngày 13/3, toàn bộ bệnh nhân đã được xuất viện.

Phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc phổ biến

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm (mẫu phân) từ các nạn nhân và phát hiện vi khuẩn Salmonella, một loại gây bệnh nhiễm khuẩn và ngộ độc nghiêm trọng ở người.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ các thành phần trong bánh kem bông lan trứng muối do tiệm bánh C. (tọa lạc trên đường 3/2, phường Rạch Giá) cung cấp.

Liên quan vụ việc, Đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm UBND phường Rạch Giá đã tiến hành kiểm tra đột xuất tiệm bánh C..

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở này vi phạm nhiều quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm như: Người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; Dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy; Không duy trì điều kiện vệ sinh tại khu vực kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra không thu thập được mẫu bánh nghi gây ngộ độc tại tiệm bánh kem này để đưa đi kiểm nghiệm.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản và tham mưu UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tiệm bánh kem này với số tiền 10 triệu đồng, đồng thời yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi có kết luận cuối cùng.