Bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu vẫn nguy kịch, có thể được truyền máu từ bố

Liên quan đến tình trạng sức khỏe bé Đ.N.A. (bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu), trao đổi với Dân trí sáng 24/1, BS Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho hay, bé vẫn đang điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi. Tình trạng của bé vẫn đang rất nặng.

Cũng trong sáng nay, người nhà của bé A. thông tin, ngày 23/1, bác sĩ đã cho bố cháu bé đi xét nghiệm máu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu cho bé A.

"Phía bệnh viện cho biết khi nào cháu có tiến triển sẽ tiến hành phẫu thuật lấy dị vật", người nhà bé A. cho biết.

Cháu bé vẫn đang điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người".

Nguyễn Trung Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất) bị cắm đinh vào đầu.

Theo Công an Hà Nội, Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá". Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản.

Nguyễn Trung Huyên chưa có tiền án, tiền sự. Huyên sống độc lập từ khá lâu. Trước khi cặp kè với mẹ cháu A., Huyên thuê nhà trọ ở nhiều nơi.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ban đầu, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái 3 tuổi. Về những thương tích bên ngoài hay những lần bé A. nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi cho bé gái, nói rằng cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Nguyễn Trung Huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Trường hợp này là bé gái Đ.N.A., địa chỉ ở Canh Nậu được đưa vào Khoa Cấp cứu. Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Qua điều tra bệnh sử, người mẹ cho hay, từ chiều gọi con không tỉnh nên đưa vào bệnh viện.

Đáng chú ý, sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống, chụp phim đã phát hiện trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Qua chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi A. được xác định hôn mê nghi viêm màng não. Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Sau khi bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đơn vị này đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não.

Dân trí sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc!