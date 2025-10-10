Chồng ngạt khí rơm rạ tử vong, vợ và 4 con lâm cảnh khốn cùng

Nỗi đau mất chồng, gánh nặng mưu sinh và tương lai 4 con nhỏ đang đè nặng lên đôi vai chị Trương Thị Hoa (45 tuổi, trú tại thôn Ngọc Sơn Tây, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) sau tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng người trụ cột gia đình.

Kể từ cuối tháng 8, khi anh Thủy Sơn Phúc (48 tuổi, chồng chị Hoa) đột ngột qua đời vì ngạt khói trong lúc đốt rơm rạ, căn nhà nhỏ của gia đình chìm trong không khí tang thương. Chị Hoa giờ đây phải một mình gồng gánh nuôi 4 con nhỏ, đồng thời phụ giúp em trai chăm sóc cha ruột đang sống thực vật.

Sự ra đi đột ngột của người chồng khiến gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn (Ảnh: Ngô Linh).

“Anh ấy ra đi đột ngột quá, tôi không biết phải xoay xở thế nào đây. Nhà đông con, gia cảnh khốn khó, chỉ sợ các cháu dang dở việc học”, chị Hoa nghẹn ngào chia sẻ.

Chồng chị Hoa mồ côi cha mẹ từ nhỏ, luôn được hàng xóm quý mến bởi tính siêng năng, thật thà. Ngoài việc đồng áng, anh Phúc còn nhận sửa xe đạp để kiếm thêm thu nhập.

Dù cuộc sống tằn tiện, thiếu trước hụt sau, nhưng gia đình vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. Nào ai ngờ, tai họa ập đến bất ngờ, cướp đi người chồng, người cha hiền lành của mẹ con chị Hoa.

Hoàn cảnh gia đình chị Hoa càng thêm éo le khi cha mẹ ruột chị từng gặp tai nạn giao thông, mẹ đã qua đời, cha đang sống thực vật. Mấy năm nay, chị Hoa vẫn phụ giúp em trai chăm sóc cha già.

Các con của chị Hoa đều đang tuổi ăn học (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Trần Ngọc Dũng, tổ trưởng tổ 4 (thôn Ngọc Sơn Tây) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Hoa đang rất khó khăn, thu nhập chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, vài con lợn nuôi trong chuồng, cũng không đủ để trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học. Vừa qua, chồng chị Hoa mất, làng xóm cũng phải kêu gọi hỗ trợ mai táng”.

Từ ngày cha mất, 4 cô con gái của chị Hoa (cháu lớn nhất 18 tuổi, cháu nhỏ nhất 8 tuổi) đã tự giác chia nhau làm việc nhà, bảo ban nhau học tập để mẹ yên tâm làm việc. Thủy Thị Nhớ (18 tuổi), con gái đầu của chị Hoa, quyết định học nghề sau khi tốt nghiệp THPT để sớm kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi các em.

“Cha mất, gia đình khó khăn, con rất sợ các em mình phải bỏ học giữa chừng. Một mình mẹ khó đảm đương nổi, con muốn phụ giúp thêm cho mẹ”, cô thiếu nữ 18 tuổi buồn bã nói.

Khi cha mất, 4 đứa trẻ có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Trần Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, cho biết địa phương đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội nắm bắt thông tin, kịp thời hỗ trợ gia đình chị Hoa. Tuy nhiên, do địa phương còn nhiều trường hợp khó khăn khác nên sự giúp đỡ còn hạn chế.

Thông qua báo Dân trí, ông Trần Thế Vinh kêu gọi bạn đọc quan tâm, giúp đỡ để các cháu của chị Hoa không phải dang dở việc học, có tương lai tươi sáng hơn.