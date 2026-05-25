39 người ở Gia Lai nhập viện, nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 25/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị đang điều trị 39 trường hợp ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn bánh mì. Các bệnh nhân gồm cả người lớn và trẻ em, nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt. Sau khi được điều trị, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản đã ổn định, một số trường hợp nhẹ có thể được xuất viện trong ngày.

Theo lãnh đạo Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, riêng khoa này đang điều trị 22 ca bị ngộ độc thực phẩm. Qua khai thác bệnh sử, các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì trước khi xuất hiện triệu chứng.

Các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Chị N.T.L. (41 tuổi, trú xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) cho biết chiều 22/5, khi đưa con gái vào Quy Nhơn khám bệnh, trên đường về chị ghé tiệm bánh mì L.H. ở đường Hùng Vương mua 10 ổ bánh mì mang về cho gia đình ăn.

“Đến trưa 23/5, nhiều người bắt đầu mệt mỏi, chân tay bủn rủn, đau bụng, tiêu chảy. Gia đình có mua thuốc uống nhưng triệu chứng càng đau dữ dội, khó thở nên chiều 24/5 phải nhập viện”, chị L. kể.

Theo chị L., gia đình chị có 4 người ăn bánh mì, trong đó đã có 3 người nhập viện; gia đình em dâu có 6 người ăn, 5 người bị triệu chứng tương tự và phải nhập viện.

Chị N.T.N. (34 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Bắc) nhập viện tối 24/5 với các triệu chứng nôn ói, đau bụng dữ dội và tiêu chảy kéo dài. Chị cho biết sáng 22/5 có mua bánh mì tại một tiệm bánh mì trên đường Hùng Vương để ăn. Đến khoảng 15h cùng ngày bắt đầu xuất hiện triệu chứng.

“Ban đầu tôi tự mua thuốc uống, sau đó đến phòng khám tư nhưng tình trạng không thuyên giảm, bụng đau không chịu nổi nên tối 24/5 phải nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị ngộ độc thực phẩm”, chị này cho biết.

Công an phường Quy Nhơn Đông đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ vụ việc nêu trên.