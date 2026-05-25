Loại quả 15.000 đồng ở chợ có lợi cho sức khỏe thận như thế nào?

Loạt lợi ích của dứa với sức khỏe thận

Dứa là loại trái cây quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Vị chua ngọt, nhiều nước, dễ ăn khiến loại quả này thường xuất hiện trong các món tráng miệng, nước ép hoặc các món nấu hằng ngày.

Bên cạnh đó, dứa còn có giá thành rẻ, chỉ khoảng 15.000 đồng/quả.

Không chỉ là thực phẩm giải khát, dứa còn được nhắc đến như một lựa chọn có lợi cho sức khỏe thận nếu sử dụng hợp lý.

Dứa là loại quả bình dân (Ảnh: Tú Anh).

Theo National Kidney Foundation, dứa và nước ép dứa nằm trong nhóm thực phẩm có thể phù hợp hơn với người cần kiểm soát kali trong chế độ ăn so với một số loại trái cây giàu kali khác.

Theo Healthline, một cốc dứa cắt miếng khoảng 165g chứa khoảng 180mg kali, 13mg phốt pho và lượng natri rất thấp. Đây là điểm đáng lưu ý với người cần kiểm soát kali và phốt pho trong khẩu phần.

Thận có nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ chất thải và điều hòa lượng nước, muối khoáng trong cơ thể. Khi chế độ ăn quá nhiều muối, thiếu nước, dư thừa đường hoặc lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn, cơ quan này có thể chịu thêm áp lực.

Vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm giàu nước, giàu vi chất nhưng không làm tăng gánh nặng khoáng chất là điều được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị.

Một trong những điểm đáng chú ý của dứa là hàm lượng nước cao. Dứa tươi chứa hơn 85% nước, đồng thời cung cấp vitamin C, mangan và một lượng chất xơ nhất định.

Nước giúp hỗ trợ quá trình tạo nước tiểu, góp phần đưa các chất thải hòa tan ra khỏi cơ thể. Dù ăn dứa không thể thay thế việc uống nước, loại quả này vẫn có thể góp phần bổ sung dịch tự nhiên trong khẩu phần ăn.

Với người khỏe mạnh, duy trì đủ nước là một trong những yếu tố giúp giảm nguy cơ cô đặc nước tiểu, hạn chế điều kiện hình thành sỏi ở đường tiết niệu.

Tuy nhiên, ở người đã mắc bệnh thận mạn giai đoạn nặng, đặc biệt người phải hạn chế lượng dịch, việc ăn nhiều trái cây nhiều nước cũng cần tính toán trong tổng lượng nước nạp vào mỗi ngày.

Dứa còn giàu vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa. Vitamin C tham gia vào hoạt động miễn dịch, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Với thận, stress oxy hóa và viêm kéo dài là những yếu tố có thể liên quan đến quá trình suy giảm chức năng lọc. Vì vậy, chế độ ăn có rau quả tươi, giàu chất chống oxy hóa thường được xem là có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Điểm đặc trưng của dứa là bromelain, một nhóm enzyme tự nhiên có trong thân và quả dứa. Bromelain được biết đến nhiều với khả năng hỗ trợ tiêu hóa protein và có đặc tính chống viêm.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng bromelain không phải là thuốc điều trị bệnh thận. Việc ăn dứa không thể làm “thải độc thận” theo nghĩa chữa bệnh hoặc đảo ngược tổn thương thận. Lợi ích của dứa chủ yếu nằm ở vai trò hỗ trợ dinh dưỡng, giúp tăng lượng trái cây tươi trong khẩu phần, hạn chế sử dụng đồ ngọt chế biến công nghiệp và bổ sung vi chất có lợi.

Lưu ý khi ăn dứa

Dù vậy, người bệnh thận không nên tự ý ăn nhiều dứa chỉ vì đây là loại quả “tốt cho thận”. Ở bệnh thận mạn, nhu cầu kali, nước, đường và năng lượng thay đổi tùy giai đoạn bệnh, kết quả xét nghiệm máu và phác đồ điều trị.

Dứa chứa hàm lượng nước cao, cung cấp vitaminC, mangan và một lượng xơ nhất định (Ảnh: Tú Anh).

Người có kali máu cao, đái tháo đường, viêm loét dạ dày hoặc đang dùng thuốc chống đông nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng dứa thường xuyên.

Người khỏe mạnh có thể ăn dứa như một phần của khẩu phần trái cây trong ngày, kết hợp với rau xanh, ngũ cốc phù hợp, hạn chế muối và uống đủ nước. Không nên uống quá nhiều nước ép dứa vì dễ làm tăng lượng đường hấp thu nhanh, nhất là ở người thừa cân hoặc rối loạn đường huyết.