Phẫu thuật lấy con lươn dài 50cm, chui đường hậu môn vào bụng của bệnh nhân

Ngày 24/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (thành phố Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa thực hiện ca phẫu thuật cực kỳ hy hữu để lấy dị vật là con lươn trong ổ bụng nam bệnh nhân.

Theo đó, trưa 23/5, Phòng Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân V.V.L. (41 tuổi, ngụ phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) trong tình trạng đau bụng dữ dội, tim đập nhanh, huyết áp thấp, dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhóm bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất).

Các bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng thực hiện nhiều xét nghiệm, siêu âm và chụp CT vùng bụng để xác định tổn thương bên trong ổ bụng. Kết quả cho thấy có dị vật hình dây dài trong ổ bụng bệnh nhân, có nhiều dịch trong ổ bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán choáng nhiễm trùng, viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng nghi do dị vật xương.

Sau khi hội chẩn, nhóm bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện ca phẫu thuật lấy dị vật xương ra. Khi mở bụng, nhóm thực hiện ca phẫu thuật ghi nhận bên trong có rất nhiều dịch mủ và giả mạc, dấu hiệu của viêm phúc mạc nặng do nhiễm trùng lan rộng.

Qua thăm dò, bác sĩ phát hiện một con lươn dài khoảng 50cm, đường kính khoảng 3cm và được lấy ra ngoài ngay sau đó. Kiểm tra tiếp tục cho thấy trực tràng của bệnh nhân bị thủng một lỗ kích thước khoảng 2x1cm ở mặt trước đoạn trực tràng trên.

Đây là vị trí con lươn đã xuyên thủng để chui vào ổ bụng. Các bác sĩ làm sạch vùng tổn thương, khâu lại chỗ thủng trực tràng, đồng thời rửa ổ bụng để loại bỏ dịch bẩn và hạn chế nhiễm trùng.

Con lươn được lấy ra từ ổ bụng bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất).

Các bác sĩ xác định con lươn có thể chui vào bệnh nhân qua đường hậu môn. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng và nhiễm độc nặng, viêm phúc mạc toàn bộ nên được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị chuyên sâu.

Hiện, bệnh nhân tiếp tục được lọc máu, hồi sức tích cực và theo dõi sát tại bệnh viện.