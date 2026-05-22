Bác sĩ chỉ thói quen khiến nhiều người trẻ hói đầu, rụng tóc

Người trẻ rụng tóc, hói đầu vì thức khuya, ăn kiêng

Chia sẻ tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc lần thứ 9, diễn ra ngày 22/5 tại Mũi Né, Lâm Đồng, TS Vinh cho biết, nhiều bệnh nhân đến khám trong tình trạng tóc rụng thành từng nắm sau khi gội, tóc lộ rõ da đầu vùng đỉnh. Đáng nói, trong đó rất nhiều người trẻ ở độ tuổi 20-30.

Như trường hợp nam thanh niên 23 tuổi làm IT tại Hà Nội, đến khám với vùng trán đã hói hình chữ M.

Nam bệnh nhân cho biết, vì đặc thù công việc, anh thường thức rất khuya. Khi mới rụng tóc, anh còn chủ quan, nhưng vùng trán ngày càng hói, anh mới vội vàng đến viện khám.

Theo TS Vinh, bệnh nhân phải kết hợp thuốc với nhiều liệu pháp khác để làm chậm quá trình rụng và kích thích tóc mọc lại.

TS Vinh cho biết, việc duy trì lối sống khoa học, ăn ngủ, vận động điều độ, giảm căng thẳng... sẽ ngăn ngừa nguy cơ rụng tóc

Nói về thực trạng rụng tóc, hói đầu ở nhiều người trẻ, TS Vinh cho biết, có rất nhiều nguyên do, trong đó, lối sống tác động rất lớn.

"Nhiều người trẻ stress và thức khuya. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể sản sinh ra nồng độ cortisol cao. Hormone này làm gián đoạn chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc, đẩy tóc vào giai đoạn "nghỉ" sớm hơn bình thường, dẫn đến rụng tóc hàng loạt.

Bên cạnh đó, nhiều người trẻ sợ béo phì, giảm cân bằng cách ăn kiêng cực đoan. Lúc này, tóc chịu tác động rất sớm do nang tóc có tốc độ chuyển hóa rất nhanh.

Những chế độ ăn quá khắt khe hoặc thiếu hụt protein, sắt, kẽm, vitamin và vi chất sẽ khiến cơ thể ưu tiên chất dinh dưỡng cho các cơ quan sinh tồn như tim, gan, phổi và bỏ qua việc nuôi tóc. Kết quả là tóc sẽ trở nên khô, dễ gãy và rụng chỉ sau 3-4 tháng thực hiện chế độ ăn kiêng cực đoan này", TS Vinh phân tích.

Ngoài ra, rụng tóc cũng có nguyên nhân liên quan đến yếu tố di truyền như rụng tóc androgenic có thể bắt đầu ngay từ tuổi dậy thì.

Rụng tóc trên 100 sợi/ngày: Cần đi khám sớm

TS Vinh cho biết, phần lớn bệnh nhân rụng tóc đến viện khám, khi tình trạng đã khá trầm trọng, gây hói đầu, đường ngôi rộng... Thường ở giai đoạn đầu, người rụng tóc tự tìm đủ mọi cách từ dầu gội, bôi, tìm đủ các bài thuốc trên mạng... để mong muốn cải thiện tình trạng rụng tóc, đến khi rụng khá nghiêm trọng mới đến viện.

"Nhiều sản phẩm được quảng cáo trên mạng với những lời có cánh như tóc mọc lại "thần kỳ" chỉ sau vài lần bôi, khiến nhiều người càng tin tưởng. Trong khi đó, không ít bệnh nhân đến khám do có tình trạng viêm da, rụng tóc nghiêm trọng hơn khi bôi các sản phẩm này", TS Vinh nói.

TS Vinh khám cho một trường hợp rụng tóc

Bác sĩ khẳng định, không có một sản phẩm nào thần kỳ đến mức giúp tóc mọc nhanh thần tốc. Hơn nữa, nếu sản phẩm có thành phần không rõ ràng, chưa được kiểm chứng, người bệnh dễ bỏ qua thời điểm vàng điều trị với bác sĩ chuyên khoa, làm tình trạng rụng tóc thêm trầm trọng.

Theo chuyên gia này, bình thường mỗi người có thể rụng khoảng 50-100 sợi mỗi ngày. Nhưng nếu rụng nhiều hơn, trên 100 sợi/ngày hoặc tóc rụng thành từng búi khi chải, gội (lấy tay tuốt ra rất nhiều sợi), thì đó là dấu hiệu bất thường, cần đi khám sớm.

Ngoài ra, khi có các triệu chứng kèm theo như: ngứa, đỏ da đầu, đau rát, bong vảy hoặc có mụn mủ; tóc mỏng đi rõ rệt, thấy rõ da đầu ở vùng đỉnh; rụng tóc thành mảng, đừng chủ quan, cần đi khám chuyên khoa da liễu sớm.

Việc điều trị rụng tóc cũng cần phải rất kiên trì. Vì tốc độ mọc tóc của con người trung bình khoảng 0,3-0,5mm/ngày, tương đương với 1cm/tháng. Đáp ứng trong điều trị bệnh lý rụng tóc thường cần ít nhất 3 đến 6 tháng điều trị kiên trì mới thấy được kết quả lâm sàng rõ rệt.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, rụng tóc là căn bệnh thời đại vì lối sống. Xu hướng điều trị rụng tóc ngày nay được cá thể hóa. Bệnh nhân được phối hợp thuốc bôi, thuốc uống, sử dụng laser năng lượng thấp, huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) và thuốc ức chế JAK. Việc phối hợp các biện pháp điều trị này giúp nang tóc được phục hồi và kích thích tóc mọc trở lại.

Theo các chuyên gia, cấy tóc vẫn là giải pháp cuối cùng, chỉ áp dụng khi nang tóc bị phá hủy hoàn toàn hoặc điều trị nội khoa không còn hiệu quả.

Bên cạnh điều trị, người bệnh cần thay đổi lống sống, ăn ngủ đúng giờ, ăn chế độ ăn cân đối dinh dưỡng, thể dục đều đặn, sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi khoa học để cơ thể tránh căng thẳng.

Tại hội nghị, trong phiên chuyên đề về rụng tóc, các bác sĩ sẽ được cập nhật nhiều phương pháp, kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị rụng tóc, như: Làm chủ kỹ thuật trichoscopy: đơn giản hóa chẩn đoán rụng tóc qua quy trình hai bước; đặc quyền miễn dịch quanh nang tóc: nền tảng sinh học cho các can thiệp thẩm mỹ hiện đại; ứng dụng trichoscope trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh rụng tóc từng mảng và rụng tóc androgen...