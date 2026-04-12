Xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo mua bán vàng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, gần đây xuất hiện các đối tượng lợi dụng uy tín của những thương hiệu vàng lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng lập các trang fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo gần giống với các thương hiệu vàng uy tín nhằm tạo lòng tin. Đối tượng xấu đăng tải thông tin quảng cáo bán vàng với giá rẻ hơn thị trường, kèm theo các chương trình khuyến mại hấp dẫn hoặc lý do “xả kho”, “ưu đãi nội bộ”, “bán thanh lý”… để thu hút người mua.

Bảo Tín Minh Châu cảnh báo tình trạng lừa đảo khách hàng qua facebook tích xanh giả (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Khi người có nhu cầu liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do giữ hàng, sau đó cắt liên lạc hoặc chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Một số đối tượng còn lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời cao để mời gọi tham gia các nhóm “đầu tư vàng online”, “giao dịch vàng quốc tế” cam kết lợi nhuận lớn, rút tiền nhanh.

“Ban đầu, chúng có thể cho nạn nhân hưởng lợi nhỏ để tạo niềm tin, sau đó tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền với số lượng lớn. Khi số tiền đạt mức cao, các đối tượng sẽ khóa tài khoản, đánh sập hệ thống hoặc viện lý do lỗi kỹ thuật để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của người tham gia”, công an thông tin.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận và sự chủ quan của một bộ phận người dân. Các trang giả mạo có giao diện chuyên nghiệp, tương tác ảo cao, thậm chí sử dụng hình ảnh cửa hàng thật để tăng độ tin cậy, khiến người dùng khó phân biệt nếu không kiểm tra kỹ.

Trước tình hình đó, cảnh sát kinh tế Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán vàng hoặc tham gia đầu tư trên không gian mạng.

Người dân tuyệt đối không tin vào các lời quảng cáo bán vàng giá rẻ bất thường so với thị trường; không chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước cho các tài khoản không rõ nguồn gốc.

Khi có nhu cầu mua vàng, người dân nên đến trực tiếp các cơ sở kinh doanh được cấp phép, có địa chỉ rõ ràng để giao dịch. Mọi hình thức kêu gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, “không rủi ro” đều tiềm ẩn dấu hiệu lừa đảo.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị lừa đảo, người dân phải nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn và đấu tranh với loại tội phạm này.