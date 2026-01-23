Người đàn ông ở Hà Nội mất 300 triệu đồng khi mua 2 cây vàng qua Facebook

Ngày 23/1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M. (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng qua Facebook.

Theo tường trình, ông M. liên hệ một tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”, có dấu tích xanh, để trao đổi việc mua 2 cây vàng.

Sau khi được báo giá, ông M. đồng ý cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu và chuyển khoản số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường, nghi bị lừa, ông M. đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an Hà Nội cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện nhiều Fanpage/tài khoản giả mạo các thương hiệu vàng, trang sức uy tín.

Thủ đoạn thường là sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện, tên gọi, ảnh đại diện/ảnh bìa và nội dung bài đăng của Fanpage chính thống để đánh lừa người mua. Các trang giả có thể gửi link, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, hoặc “chốt đơn” bằng cách chuyển khoản/đặt cọc, thậm chí quảng bá các chương trình khuyến mãi, quà tặng “không có thật” nhằm dụ khách chuyển tiền.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua vàng cần tìm hiểu kỹ chính sách bán hàng của doanh nghiệp qua kênh chính thức (cửa hàng/đại lý, website, hotline đã công bố).

Trước khi giao dịch trên Facebook, người dùng nên kiểm tra mục “Tính minh bạch của trang” để xem lịch sử hoạt động (thời điểm tạo trang, đổi tên gần đây, có chạy quảng cáo hay không…), vì nhiều trang giả mạo thường mới lập hoặc mới đổi tên trong thời gian ngắn.

Quan trọng nhất, người dân không vội chuyển tiền theo hướng dẫn từ các tài khoản/đường link đáng ngờ, kể cả khi trang có tích xanh.